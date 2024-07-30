Совещание по подготовке к зиме провели в администрации Лобни

Глава Лобни Анна Кротова обсудила с заместителями результаты рабочей недели.

«Согласно графику завершили планово-профилактический ремонт трех котельных по адресам: на улице Колычева, 10а, улице Дачной, 4, улице Калинина, 2а. На сегодняшний день к зиме подготовлено 203 многоквартирных дома. Работы идут, продолжаю контролировать каждый этап», - отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

В городе заключили муниципальный контракт на реконструкцию детских игровых зон по трем адресам: на улице Ленина, дом 35, улице Чайковского, дом 25 и улице Калинина, в домах 19А, 21 и 34.

Также в Лобне подготовили 34 проекта по видеорегистрации нарушений дорожного движения: вблизи учебных заведений, рядом с площадками для мусора, внутри дворов.

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