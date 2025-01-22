Совещание по организации летнего отдыха для детей прошло в Мытищах

Особое внимание будет уделено детям участников СВО и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

На базе 17 общеобразовательных учреждений округа планируется работа 19 лагерей с дневным пребыванием. Летний отдых будет организован в две смены: первая пройдет с 9 июня по 9 июля, вторая - с 14 июля по 11 августа. В некоторых школах будет реализован проект «Умные каникулы», который сочетает обучение, творчество и отдых. Для записи ребенка в такой лагерь родители должны подать заявление в школу с 1 марта по 15 мая.

Ирина Ваврик отметила, что особое внимание будет уделено воспитательной работе, развитию творческого потенциала детей, укреплению их здоровья и профилактике заболеваний. Также важным аспектом станет обеспечение безопасности. Все лагеря должны соответствовать установленным стандартам. Предприемка лагерей запланирована на апрель 2025 года, а окончательная приемка завершится до 25 мая.

Для родителей, которые еще не определились с выбором лагеря, доступна информация на сайте «Детский отдых в Подмосковье» и региональном портале. Также работает федеральная горячая линия по вопросам детского отдыха: 8 (800) 444-35-38.