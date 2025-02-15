Совещание по мерам поддержки гражданских инициатив прошло в Лосино-Петровском

Участники встречи обсудили важные проекты и инициативы НКО, направленные на помощь различным категориям граждан, нуждающимся в поддержке. В частности, внимание было уделено программам, ориентированным на поддержку семей с детьми, людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан. Депутаты проявили заинтересованность в том, как они могут помочь в реализации этих инициатив через законодательные меры, чтобы более эффективно решать социальные проблемы и улучшать качество жизни граждан.

Также особое внимание было уделено патриотическому воспитанию молодежи. Обсуждались различные программы, которые помогут формировать активную гражданскую позицию среди подрастающего поколения, включая уроки мужества, волонтерские проекты и патриотические акции. Эти инициативы направлены на укрепление чувства гордости за свою страну и ее историю.

Встреча стала площадкой для обмена мнениями и совместного выработки решений, направленных на улучшение социальной ситуации в округе. Депутаты выразили готовность активно поддерживать НКО и сотрудничать для достижения общих целей. Это взаимодействие между депутатами и некоммерческими организациями должно способствовать более эффективному решению актуальных проблем жителей Лосино-Петровского и созданию условий для развития общества в целом.

«Эта встреча является важным шагом к укреплению сотрудничества между государственными структурами и некоммерческим сектором, что должно привести к улучшению качества жизни населения и повышению социальной ответственности среди молодежи», - отметила Светлана Алиферова.