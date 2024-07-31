Совещание о подготовке школ и отопительных систем к осени прошло в Щелкове
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел еженедельное совещание с командой. Главными темами стали подготовка жилых домов к отопительному сезону и школ — к новому учебному году.
Сегодня управляющие компании занимаются подготовкой 1329 жилых домов округа к зиме: проводят промывки и опрессовки, делают ремонты. Большинство работ уже выполнено.
«Содержание дворов местами вызывает вопросы. Есть образцовые управляющие компании, на которые нужно равняться. Через неделю ждем изменения и динамику от отстающих», - сказал Андрей Булгаков.
К сентябрю в округе завершат капитальные ремонты двух школ и детского сада. Во всех учреждениях образования уже укомплектован штат учителей и закуплены необходимые учебники.
Кроме того, на совещании главврач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак рассказал, что учреждение вошло в топ-5 лучших в России.
Также автопарк «Мострансавто» пополнился новым ЛиАЗом, который курсирует по маршруту № 26 от микрорайона Заречный до станции Монино. Завершился ремонт дворов на Пролетарском проспекте в Щелкове и на улице Текстильщиков во Фрянове. Сейчас работы ведутся во дворе на Центральной улице в Щелкова. Завершит неделю ягодный фестиваль и День деревни Гребнево, которые отпразднуют 3 августа.
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