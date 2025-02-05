Совещание о перспективах экономического развития предприятий прошло в Мытищах
Представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области прибыли в городской округ Мытищи, чтобы обсудить перспективы развития предприятий. Они начали свой визит с обсуждения работы, проблем и перспектив экономического развития и инвестиционной привлекательности Мытищ.
Делегация представителей Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области посетила муниципальный центр управления регионом. Они совместно с министерством реализуют проект «Механизм обратной связи с бизнесом», направленный на обработку обращений от предпринимателей. Очередной этап данного проекта рассмотрели на встрече.
«Наша цель - проанализировать, насколько эффективно мы поддерживаем бизнес», - отметила заместитель главы городского округа Мытищи Елена Сетракова. Гости ознакомились с тремя предприятиями: общество с ограниченной ответственностью «ИТП-Логистик» в деревне Пирогово, общество с ограниченной ответственностью «Багажник РУ» и Федоскинской фабрикой миниатюрной живописи.