03 октября 2024, 22:24

Совещание на тему развития дополнительного образования прошло в Мытищах

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На еженедельном совещании в администрации городского округа Мытищи обсудили направления развития дополнительного образования в муниципалитете. Более 5000 детей там посещают учреждения спорта и около 4000 ребят получают допобразование в школах искусств и культуры.

По словам замглавы городского округа Мытищи Ольги Сидоркиной, в муниципалитете дополнительное образование можно получить не только в учреждениях культуры и спорта, но и на базе школ.

Свыше пяти тысяч ребят посещают занятия в спортшколах, порядка четырех тысяч - в учреждениях культуры. На базе общеобразовательных школ на факультативные спортивные занятия ходят более 900 ребят и около 600 - на уроки по направлению культуры и искусства.

«Ведется активная совместная деятельность с учреждениями образования, что позволяет внедрять новые формы работы и охватить занятиями большее количество детей и подростков. Всем мы видим, как динамично развивается наш городской округ, и несмотря на уже большую совместную работу, у нас есть потребность в открытии новых кружков, секций на территории образовательных учреждений», - подчеркнула Ольга Сидоркина.

По поручению главы городского округа Мытищи Юлия Купецкая в муниципалитете проанализируют ситуацию по каждому направлению: охват детей, количество учреждений культуры и спорта, уровень нагрузки.

Отметим, что в Мытищах планируют открыть новые спортивные секции на базе школ № 14, № 32 и гимназии № 17. В школе № 3 имени Феофанова и гимназии № 17 организуют кружки.

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Мытищи Образование
03 октября 2024, 21:57
Первые занятия в этом году стартовали в центре ДОСААФ в Мытищах 1 октября
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В городском округе Мытищи прошли первые в этом году учебные занятия по подготовке граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил России. Они стартовали 1 октября в образовательных учреждениях ДОСААФ.

Водителей тяжелых грузовиков готовят в Мытищинском региональном центре. Там обучают специалистов по управлению квадроциклами и мотоциклами. Участники освоят также прыжки с парашютом.

Праздничная программа с участием группы «Сарма 38» и воспитанников Военно-патриотического центра «Граница» прошла на торжественном построении для курсантов ДОСААФ. Они познакомились с материалами учебной программы и посетили первые занятия.

Отметим, что в этом году по заданию Министерства обороны Российской Федерации учебные организации ДОСААФ России подготовят более 27 тысяч призывников. Их обучат 12 военно-учетным специальностям: водители грузовых автомобилей, автобусов, автомашин с прицепом, многоцелевых тягачей с легким бронированием, специальных машин, предназначенных для обеспечения полетов авиации, инженерного обеспечения войск, Воздушно-десантных войск и войск связи и других.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Водители
03 октября 2024, 21:35
ОЭЗ «Дубна» заняла первое место в ESG-рейтинге ОЭЗ России
ОЭЗ "Дубна"
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Особая экономическая зона «Дубна» заняла первое место в ESG-рейтинге ОЭЗ России. Он складывается из трех главных показателей — экологии, социальной политики и корпоративного управления.

Дипломы победителям вручил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

ОЭЗ «Дубна» привлекает крупных инвесторов для проектов в авиастроении, металлообработке, вычислительной технике и радиоэлектронике, фармацевтике, медицине и других.

«Рейтинг - это мотивация для нас всех. Мы в ежедневном режиме каждый день работаем, чтобы стать еще лучше. И результаты говорят сами за себя. Спасибо вам за высокую оценку нашей работы» - сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

Второе место в рейтинге заняла особая экономическая зона «Санкт-Петербург», а третье - ОЭЗ «Липецк», которая победила в прошлом году.

Все большее количество компаний внедряет стандарты ESG, обращая внимание на корпоративные практики и их влияние на окружающую среду и общество.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Рейтинги Работа Медицина Экология
03 октября 2024, 21:05
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 3 октября достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Пробки на дорогах Подмосковья в четверг вечером, 3 октября, зафиксировали на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как уточнили в ведомстве, сложно проехать в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Новорижском, Рублево-Успенском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители
03 октября 2024, 20:16
Аллею сказок обновили в Центральном городском парке Ногинска
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В Центральном парке Ногинска Богородского округа обновили Аллею сказок. На днях там появились фигурки новых мультипликационных героев.

Ранее в парке Ногинска отреставрировали лавочку «Ну погоди», мамонтенка и мышку на сыре. Сейчас там установили фигурки новых персонажей: Малыша и Карлсона. Это известные герои произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен.

Сейчас специалисты реконструируют скульптуры Белоснежки и семи гномов. Их восстанавливает творческий коллектив парка. Сказочных персонажей вернут на место до зимы.

Напомним, в 2007 году 17 лет назад на Аллее сказок установили первые фигуры. С тех пор коллекцию каждый год пополняли - это стало традицией. Жители и гости Ногинска с удовольствием фотографируются на память со сказочными персонажами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Богородский Парки

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