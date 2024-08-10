10 августа 2024, 17:48

Совещание директоров предприятий Жуковского провели в Микрорайоне № 5

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В городском округе Жуковский в новой школе Микрорайона № 5 прошло заседание директоров компаний города. Основными темами стала подготовка кадров для предприятий, а также проведение Дня города.

Главы организаций Жуковского совместно с научным руководителем Центрального аэрогидродинамического института Сергеем Чернышевым, заместителем министра образования Московской области Сергеем Куколевым, депутатом Государственной Думы Романом Терюшковым и депутатом Мособлдумы Игорем Коханым встретились в Микрорайоне № 5. Собравшиеся обсудили качество среднего специального образования в округе, а также подготовку кадров для предприятий. Кроме этого, затронули вопросы организации Дня города, который пройдет 24 и 25 августа.

На совещании также торжественно вручили грамоту от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова «За активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку специальной военной операции» генеральному директору Летно-исследовательского института Евгению Пушкарскому, благодарность Мособлдумы и нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник торговли Московской области» генеральному директору компании «Векпром» Вадиму Фролову.

Отметим, что мероприятие прошло в новой школе Микрорайона № 5, которую откроют 1 сентября. Участникам встречи показали помещения школы. В четырехэтажном здании заведения площадью почти 17 тысяч квадратных метров кроме учебных классов построили кабинеты для групп продленного дня, два спортивных зала и актовый зал, библиотечно-информационный центр и столовую с пищеблоком.

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Бизнес Жуковский Образование
10 августа 2024, 17:15
Еще 9 ученых приобретут жилье по льготной ипотеке в Дубне
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Молодым ученым Объединенного института ядерных исследований городского округа Дубна торжественно вручили свидетельства на получение льготной ипотеки. Всего в Подмосковье улучшить жилищные условия в этом году смогут 57 человек, из них девять ученых и Дубны.

Благодаря программе «Социальная ипотека» жилищные субсидии получат девять молодых ученых Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Среди них: Виктор Барышников, Виталий Баутин, Никита Грамотков, Андрей Золоторев, Алексей Кампф, Наталия Куркова, Ульяна Пинаева, Дарья Шамина и Никита Юшин.

Участникам оплачивают половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а оставшуюся сумму основного долга им компенсируют ежемесячно в течение 10 лет. Получатели социальной ипотеки погашают только проценты по кредиту.

Напомним, что программа «Социальная ипотека» стартовала в 2016 году. Рассчитывать на государственную поддержку могут работники медицинских учреждений, учителя, молодые ученые, специалисты и тренеры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Ученые Льготная ипотека Социальная ипотека
10 августа 2024, 16:36
Центр по трудоустройству молодежи в Серпухове отремонтируют к 1 сентября
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Капитальный ремонт первого корпуса Центра по профориентации и трудоустройству молодежи в городском округе Серпухов завершат к 1 сентября 2024 года. Средства на реконструкцию получили из муниципального бюджета.

Благодаря средствам бюджета округа в первом корпусе Центра по профориентации и трудоустройству молодежи стартовал капитальный ремонт. Рабочие демонтировали старые полы и потолки, очистили стены помещений от ветхого покрытия. Сейчас там устанавливают вентиляционные системы, делают разводку электрики, монтируют канализационные трубы и обновляют отопительную систему. Также строители наносят черновую штукатурку. Шесть лет назад заменили крышу, она в хорошем состоянии.

Здание центра площадью 250 квадратных метров построили в 1959 году. Здесь расположены спортивный и актовый залы, раздевалки для мальчиков и девочек, два дополнительных кабинета для юных серпуховичей, где они рисуют и играют в шахматы. Кружки и секции летом закрыты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Ремонтные работы
10 августа 2024, 12:27
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье в выходные
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Второй класс пожарной опасности ожидается на большей части территории Подмосковья в выходные. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

В субботу, 10 августа, на большей части территории Московской области прогнозируется второй класс пожарной опасности. По-прежнему сохраняется высокая опасность возгораний в Волоколамском, Егорьевском, Истринском и Орехово-Зуевском лесничествах. Там установился третий класс пожарной опасности. До первого класса понизили - в Звенигородском, Луховицком, Подольском, Талдомском лесничествах.

В воскресенье, 11 августа, общая тенденция сохранится - в Подмосковье ожидается второй класс пожарной опасности. При этом в Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах - первый класс, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском и Орехово-Зуевском лесничествах -третий.

В понедельник на большей части территории Московской области прогнозируется первый класс пожарной опасности, и лишь в Луховицком и Ступинском лесничествах - второй.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары Погода
10 августа 2024, 11:49
Капитальный ремонт школы № 2 в Луховицах завершат ко Дню знаний
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В Луховицах продолжается капитальный ремонт школы № 2 в Луховицах. Подрядчику предстоит завершить благоустройство территории, отделку фасада и внутренних помещений.

Работу подрядчика проверил первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Марат Сибатулин. Серьезных нареканий он не выявил и поручил подготовить школу к началу учебного года.

«Мы приступили к чистовой отделке. Она сделана на 55%. Рабочие красят стены на втором и третьем этажах. Цветовая гамма выбрана в соответствии с брендбуком. Подрядчики приступили к монтажу системы потолков „Армстронг“, готовят полы под линолеум», - рассказала первый заместитель главы городского округа Луховицы Елена Лядова.

Специалисты капитально отремонтировали кровлю, предстоит завершить работы на фасаде и обустроить входную группу. Ведется установка отопления. После 13 августа поставят оборудование для пищеблока.

Школу ремонтируют в рамках национального проекта «Образование», государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» и наказов избирателей, которые вошли в народную программу партии «Единая Россия».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Луховицы

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