Совершившей серию краж преступной группировке вынесли приговор в Подмосковье

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, с сентября по ноябрь 2022 года злоумышленники совершали кражи в многоквартирных домах в Ленинском округе. Это попало на камеры системы «Безопасный регион».

Мужчины проникали в помещения индивидуальных тепловых пунктов, похищали дренажные насосы и сантехническое оборудование, из-за чего коммунальные объекты выходили из строя. Похищенное имущество продавали, а вырученные деньги распределяли между всеми участниками группировки. Сумма причиненного ущерба превысила девять миллионов рублей.

Виновные будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режимов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».