04 декабря 2023, 10:55

Совершившей серию краж преступной группировке вынесли приговор в Подмосковье

Главное управление региональной безопасности Московской области
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Преступной группировке, совершившей серию краж в многоквартирных домах, вынесли приговор в городском суде в Видном. Пятерых подозреваемых признали виновными в хищении имущества и нанесении ущерба объектам жизнеобеспечения. Их приговорили к лишению свободны на срок от 4,5 до 9,5 года.

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, с сентября по ноябрь 2022 года злоумышленники совершали кражи в многоквартирных домах в Ленинском округе. Это попало на камеры системы «Безопасный регион».

Мужчины проникали в помещения индивидуальных тепловых пунктов, похищали дренажные насосы и сантехническое оборудование, из-за чего коммунальные объекты выходили из строя. Похищенное имущество продавали, а вырученные деньги распределяли между всеми участниками группировки. Сумма причиненного ущерба превысила девять миллионов рублей.

Виновные будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режимов.

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Суд
04 декабря 2023, 12:13
Подмосковье получило золото и серебро на соревнованиях по горнолыжному спорту в России
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области
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Подмосковные спортсмены выиграли золотую и серебряную награды на первом этапе соревнований за кубок России по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Александр Хорошилов занял первое место в слаломе, опередив представителя Калужской области Александра Андриенко. Виталина Гирина стала серебряным призером в слалом-гиганте.

Соревнования проходили 1 и 2 декабря в Мурманской области.

Отмечается, что оба спортсмена представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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Спортсмены
04 декабря 2023, 11:48
Подмосковные конькобежцы выиграли 4 медали на соревнованиях за кубок России
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области
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Представители Московской области взяли два золота и два серебра на соревнованиях за кубок России по конькобежному спорту. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

​В женском спринтерском многоборье первое место заняла Дарья Качанова, второе - Елена Еранина. Среди мужчин в дисциплине «классическое многоборье» золотую награду взял Даниил Алдошкин. Второе место досталось Руслану Захарову.

Соревнования проходили с 28 ноября по 2 декабря в Челябинске.

Ранее Подмосковье впервые получило премию «Регион России» как лучший спортивный субъект РФ. Церемония награждения победителей прошла в Кремле, об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

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Спортсмены
04 декабря 2023, 11:41
Первые 18 крупных катков начали работать в Подмосковье
Министерство благоустройство Московской области
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В Подмосковье уже открыли 18 крупных катков. Они находятся в Черноголовке, Одинцове, Химках, Красногорске и других округах.

Как рассказал глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, всего в этом сезоне будут работать более 180 катков.

«Более 180 катков будут работать в этом году в Подмосковье. До конца декабря появятся 30 больших катков с искусственным покрытием. На сегодняшний день на территории Московской области функционируют 18 крупных катков», - сказал он.

В минувшую субботу заработали катки в Центральном парке в Люберцах и в «Раздолье» в Одинцове, а в воскресенье -объекты в Красногорске и Павшинской пойме.

Во всех парках уже обустроили праздничную атмосферу. В них работают новогодняя подсветка, фотозоны, теплые очаги и музыкальное сопровождение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
04 декабря 2023, 11:29
Число обращений от жителей по вопросам отопления снизилось в Подмосковье за неделю
Госжилинспекция Московской области
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Жители Подмосковья стали реже жаловаться на качество отопления. Так, за неделю количество обращений снизилось в 22 округах. Руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина заявила, что за неделю в ЦУР поступило 11,3 тысячи обращений, более 8,2 тысячи из которых уже отработали.

Пятерку лидеров по наивысшим темпам снижения обращений во всех категориях представили: Бронницы, Лосино-Петровский, Звездный Городок, Электросталь и Дмитров. В тематический топ вошли: обеспечение работы системы отопления в квартире и уборка подъездов.

Напомним, направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая компания возьмет заявку в работу в течение 24 часов и устранит ее в установленные регламентом сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЦУР ЖКХ

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