Сотрудников воспитательной колонии наградили на празднике в Можайске

Награждение состоялось в культурно-досуговом центре. Заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова поздравила сотрудников и ветеранов воспитательной колонии с юбилеем учреждения. Для них выступили солисты и художественные коллективы города.

Можайская воспитательная колония Московской области была создана с целью профилактики преступности среди подростков. Сотрудники помогают молодым людям встать на правильный путь. К каждому ребенку здесь находят комплексный подход. В колонии не только содержат осужденных - их воспитывают, обучают, помогают интегрироваться в общество и найти работу.

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