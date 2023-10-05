Сотрудников уголовного розыска поздравили с профессиональным праздником в Одинцове

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Торжественная часть прошла в Управлении МВД России по Одинцовскому городскому округу. Лучших сотрудников уголовного розыска наградили почетными грамотами и благодарностями за образцовое выполнение служебного долга и высокие показатели в работе.

«От всей души поздравляем всех причастных с профессиональным праздником. Желаем вам успехов, крепкого здоровья, счастья и большого терпения. Никогда не терять профессиональной хватки, смекалки и смелости. Удачи вам в нелегкой службе», - сказал начальник УМВД России по Одинцовскому округу полковник полиции Игорь Лопатин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ключевые задачи региона на ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

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