Сотрудников теплиц в Воскресенске наградили перед профессиональным праздником

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«Это у нас Рокси - Ф1, мы его только недавно посадили, он у нас экспериментальный. Будем смотреть, будем собирать, будем пробовать», - рассказала бригадир овощеводческой бригады Александра Ульянова.

Тепличный комплекс «Подмосковье» специализируется на выращивании томатов и листового салата. В феврале прошлого года на предприятии засеяли первые семена в блоке «Огурец», а сегодня предприятие вышло на производственную мощность 11 тысяч тонн овощной продукции в год. Для Воскресенска - это один из самых масштабных инвестиционных проектов.

«Запустили непосредственно распределительный центр, который перерабатывает 250 тонн продукции в день и реализовывает ее по сетям РФ. Хочу искренне пожелать вам дальнейшего развития», - заявил вице-президент по производству агропромышленного холдинга «Эко-Культура» Валерий Мирошкин.

«Губернатору очень приятно, когда развиваются наши предприятия, наша земля, а вы очень быстро растете, и вы молодцы», - добавил глава округа Малкин.

В этом году на предприятии отметили лучших агрономов, овощеводов, инженеров-механиков, водителей, погрузчиков, операторов и кладовщиков. Сегодня в тепличном комплексе работают около 700 воскресенцев.

«У нас присутствуют сотрудники, которые вместе с нами с первого дня, и которым отдельное спасибо. Очень многих воспитали, подняли, стали наставниками», - рассказал гендиректор комплекса Владимир Пилипенко.

Юлия Зубарик - одна из тех, кто пришел работать овощеводом и уже выросла до бригадира. Сейчас в ее подчинении 25 человек, которым она старается привить свой особый подход к делу.

«Каждая помидоринка должна быть выращена с любовью, чтобы она уходила в магазины, зная, что сотрудники ее растет именно с любовью», - сообщила Зубарик.

Сегодня на предприятии проходят испытания более 40 новых сортов томатов. Все они разного вкуса, цвета и формы. Чтобы определить, какие в итоге попадут на прилавки магазинов, учитывают ряд факторов.

«Отслеживаем урожайность, смотрим на устойчивость к болезням и обязательно раз в месяц даем на дегустацию сетям эти все гибриды, и они уже выбирают на вкус, на цвет, на товарный вид. Вкусовые качества - это, конечно, приоритет сегодняшний», - заявила главный агроном предприятия Светлана Шишкина.

Коллектив тепличного комплекса еще совсем молодой, но уже может похвастаться своей слаженностью и ответственным подходом к делу. Среди его сотрудников есть настоящие русские богатыри, с которыми не страшно ставить новые производственные рекорды и наращивать мощности. В этом году на предприятии стартовал проект «Бережливое производство», который уже приносит свои плоды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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