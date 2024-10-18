18 октября 2024, 23:36

Сотрудников Росприроднадзора наградили за администрирование экологических платежей

Медиасток.рф
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Сотрудники Росприроднадзора получили благодарственные письма подмосковного парламента за администрирование экологических платежей. Награды специалистам вручил заместитель председателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

По словам Наумова, контроль за средствами, которые взимают за негативное воздействие на окружающую среду с промышленных предприятий - одно из важных направлений работы Роспотребнадзора.

«Наша общая задача заключается в том, чтобы экологические платежи расходовались исключительно на природоохранные мероприятия. Поскольку чистая экология - залог развития Подмосковья» - отметил зампред.

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Награды Роспотребнадзор Мособлдума КПРФ Экология
18 октября 2024, 23:07
Выездную встречу жителей с медиками провели в микрорайоне Пироговский в Мытищах
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Медицинские специалисты и главный врач Мытищинской областной больницы встретились с жителями округа в Центре культуры «Подмосковье» в микрорайоне Пироговский. На мероприятии обсудили темы оказания медицинской помощи, обеспечения лекарствами и записи на прием к узкопрофильным специалистам.

Главный врач Мытищинской областной клинической больницы Ольга Мисюкевич ответила на вопросы горожан о медицинских услугах. Также на встрече собравшиеся пообщались с заместителем главного врача по педиатрической помощи Светланой Архиповой, заведующей поликлиники № 6 Татьяной Серовой, заместителем главы городского округа Мытищи Ириной Ваврик, руководителем управления по обеспечению социальных гарантий администрации Наталей Тер-Григорьян.

Подобные мероприятия помогают жителям решить актуальные вопросы по медицинскому обслуживанию, записаться к профильным специалистам, получить направление на обследование, решить другие проблемы.

Пришедшие на прием жители остались довольны встречей, получили необходимые разъяснения. Большая часть озвученных вопросов касалась лекарственного обеспечения и медицинских услуг. Подняли и тему записи к узкопрофильным специалистам.

Ольга Мисюкевич отметила, что за два года организации подобных приемов решили много вопросов. Благодаря таким встречам с жителями открыли поликлинику № 6. В ближайшее время учреждение здравоохранения дооборудуют тяжелой медицинской техникой, которой в ней не хватало - маммографом, флюорографом, рентгеном.

Часть вопросов горожан решили на встрече, остальные взяли на контроль для последующей отработки. Информацию о предстоящих выездных приемах можно найти на официальных ресурсах администрации городского округа Мытищи. Там разместят информацию о дате, времени и месте их проведения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Мытищи Врачи Медицина
18 октября 2024, 22:26
Более 40 команд примут участие в новом сезоне школьной спортивной лиги в Балашихе
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Балашиха готовится к старту второго сезона школьной спортивной лиги, в которой появятся новые дисциплины и которая объединит еще больше участников. В этом учебном году мероприятие привлечет более 40 команд.

Учащиеся школ и гимназий города будут соревноваться в таких видах спорта, как баскетбол три на три, волейбол, шахматы и мини-футбол, а также в новых направлениях, включая спортивную журналистику, КВН, танцы и математические бои.

«Все самое интересное впереди! Мы уверены, что новый сезон привлечет еще больше молодых талантов и зрителей», - прокомментировали организаторы.

Проект инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его запустили в 2023 году. Это первая подобная лига в Подмосковье, которая за первый сезон объединила более 1500 ребят из 29 школ и гимназий округа. В рамках мероприятия провели свыше 800 матчей, это говорит о большом интересе к спортивным соревнованиям среди молодежи.

Финальные матчи первого сезона привлекли внимание зрителей, поскольку в них приняли участие знаменитые футболисты, олимпийская чемпионка и другие звездные гости. Следить за новостями второго сезона в можно в телеграм-канале Балашихинской школьной лиги. Успехи участников и новые достижения покажут там в режиме реального времени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Школы Балашиха
18 октября 2024, 22:23
Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский встретился с жителями Солнечногорского округа
Министерство ЖКХ Московской области
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Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский встретился с жителями Солнечногорского городского округа. Глава ведомства посетил очистные сооружения в деревне Осипово, где продолжается реконструкция этих объектов — закончить строительство планируется к концу этого года, а ввести в эксплуатацию в следующем.

Кроме того, Велиховский обсудил с жителями села Голубое вопросы водоснабжения и водоотведения, а также капитального ремонта многоквартирных домов. Он рассказал о том, что уже сделано и что планируется сделать в будущем.

Всего в региональную программу капитального ремонта в округе включили 818 многоквартирных домов, а работы по ремонту подъездов в этом году уже выполнены на 43%.

Он рассказал о крупных проектах по реконструкции и созданию водозаборных узлов, которые обеспечат качественное водоснабжение почти 40 тысяч жителей. А также о работе над пятью крупными проектами по водоотведению.

«Благодаря таким выездным мероприятиям жители могут лично встретиться с представителями власти, Фонда капитального ремонта и подрядными организациями, обсудить любые вопросы о выполнении и сроках работ. Мы объясняем все детали процесса: от технических аспектов ремонта до организационных вопросов», - рассказал Велиховский.

Он добавил, что такой формат позволяет выстроить доверительные отношения с жителями. Главная задача - сделать рабочие процессы максимально прозрачными, чтобы люди влиять на реализацию важных для улучшения качества жизни проектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Строительство Работа
18 октября 2024, 22:06
Педагоги из Богородского округа победили на международном фестивале мультипликации
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В Санкт-Петербурге состоялся суперфинал VII Международного фестиваля авторской детской мультипликации «Я творю мир». Учителя центра образования № 8 Богородского округа победили в номинации «Мультфильмы без границ».

Суперфинал Международного фестиваля авторской детской мультипликации прошел в Санкт-Петербурге при поддержке киностудии «Союзмультфильм». Он собрал более 100 участников из 22 регионов России.

Богородские педагоги Екатерина Минчукова, Анна Казакова, Юлия Малок и Елена Повалихина из Центров образования № 8 и № 33 продемонстрировали опыт работы с мультстудией. В составе сборных команд фестиваля из цветной бумаги, картона, пластилина и красок за два часа они создали мультфильм о семейных ценностях.

Начальник Управления образования Богородского округа Евгения Устякина приняла участие в фестивале в качестве члена экспертного жюри. Она вручила награды победителям суперфинала, в числе которых были и педагоги из Богородского округа. Учителя Центра образования № 8 победили в номинации «Мультфильмы без границ».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя Фестивали Богородский

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