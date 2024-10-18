Сотрудников Росприроднадзора наградили за администрирование экологических платежей

Медицинские специалисты и главный врач Мытищинской областной больницы встретились с жителями округа в Центре культуры «Подмосковье» в микрорайоне Пироговский. На мероприятии обсудили темы оказания медицинской помощи, обеспечения лекарствами и записи на прием к узкопрофильным специалистам.

Главный врач Мытищинской областной клинической больницы Ольга Мисюкевич ответила на вопросы горожан о медицинских услугах. Также на встрече собравшиеся пообщались с заместителем главного врача по педиатрической помощи Светланой Архиповой, заведующей поликлиники № 6 Татьяной Серовой, заместителем главы городского округа Мытищи Ириной Ваврик, руководителем управления по обеспечению социальных гарантий администрации Наталей Тер-Григорьян.

Подобные мероприятия помогают жителям решить актуальные вопросы по медицинскому обслуживанию, записаться к профильным специалистам, получить направление на обследование, решить другие проблемы.

Пришедшие на прием жители остались довольны встречей, получили необходимые разъяснения. Большая часть озвученных вопросов касалась лекарственного обеспечения и медицинских услуг. Подняли и тему записи к узкопрофильным специалистам.

Ольга Мисюкевич отметила, что за два года организации подобных приемов решили много вопросов. Благодаря таким встречам с жителями открыли поликлинику № 6. В ближайшее время учреждение здравоохранения дооборудуют тяжелой медицинской техникой, которой в ней не хватало - маммографом, флюорографом, рентгеном.

Часть вопросов горожан решили на встрече, остальные взяли на контроль для последующей отработки. Информацию о предстоящих выездных приемах можно найти на официальных ресурсах администрации городского округа Мытищи. Там разместят информацию о дате, времени и месте их проведения.

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