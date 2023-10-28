Сотрудников Росгвардии Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

В актовом зале подмосковного главка Росгвардии состоялось торжественное мероприятие, приуроченные к профессиональному празднику сотрудников правоохранительных органов. В своей приветственной речи заместитель начальника главного управления Росгвардии по Московской области, полковник полиции Петр Зоров отметил достижения подразделения и поблагодарил специалистов за добросовестную службу.

Также с поздравлениями к росгвардейцам обратился председатель региональной общественной организации ветеранов правопорядка Московской области Иван Панков. Он напомнил, что на сегодняшний день сотрудники Росгвардии выполняют самые разные задачи на территории Московской области, комплексе «Байконур» в Казахстане, а также в зоне проведения специальной военной операции.

Иван Панков добавил, что специалисты Росгвардии осуществляют сопровождение грузов обороной и космической промышленности как на передовой, так и в тылу.

«Специфика служебных будней такова, что и в этот праздничный день многие сотрудники находятся на страже правопорядка, выполняя свой долг», - подчеркнул Иван Панков.

Особо отличившимся сотрудникам вручили грамоты, благодарности и ценные подарки. В конце мероприятия на сцене выступил Ансамбль песни и пляски отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. Коллектив исполнил патриотические песни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные задачи Московской области. Он подчеркнул, что одна из них - обеспечение безопасности.

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