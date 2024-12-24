Сотрудников «Пушкинской электросети» наградили ко Дню энергетика

Максим Красноцветов поблагодарил энергетиков за труд и пожелал им здоровья, благополучия и безаварийной работы.

«Сейчас мы находимся в топе лучших. И предприятие, его руководитель, коллектив своим трудом вывели наш муниципалитет на достойный, хороший уровень. И губернатор Московской области, и министр энергетики позитивно отмечают работу как муниципалитета, так и предприятия», - заявил глава городского округа.

«За последнее время мы, по сравнению с предыдущими годами, значительно уменьшили количество жалоб жителей на неработающее уличное освещение. Много что построили. Много что ввели в эксплуатацию нового по просьбе жителей. И, по мере того, как мы делаем объезды, обходы, находим темные участки в городском округе и увеличиваем протяженность существующих линий уличного освещения. Все для того, чтобы нашим жителям было комфортно и светло в темное время суток», - сказала директор МАО «Пушкинская электросеть» Людмила Глухова.

В «Пушкинской электросети» трудится порядка 60 человек. В любое время суток, при различных погодных условиях работники устраняют аварийные ситуации, развивают электрические сети и даже создают новогоднее настроение на территории округа. В начале этого года учреждению удалось оборудовать специальную лабораторию, где можно проводить испытания средств индивидуальной защиты, которые используют электромонтеры в работе с действующими установками.