03 октября 2024, 16:21

Сотрудников предприятия по разработке космических систем наградили в Люберцах

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Научно-производственное предприятие «Звезда» в Люберцах отметило 72-летие. Глава городского округа поздравил сотрудников на торжественном мероприятии и наградил выдающихся работников.

На праздничном мероприятии глава городского округа Люберцы Владимир Волков наградил грамотой генерального директора-главного конструктора, почетного гражданина города Сергея Позднякова.

«НПП „Звезда“ имени академика Г. И. Северина - одна из визитных карточек городского округа Люберцы и наша гордость. Именно на этом легендарном предприятии были разработаны скафандры для Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, а также экипировка для первого в истории космического киноэкипажа. Сердцем „Звезды“ всегда был и остается коллектив - профессиональный, трудолюбивый, который делом своей жизни выбрал служение космосу», - прокомментировал Владимир Волков.

Глава муниципалитета также поздравил с праздником ветеранов предприятия.

Отметим, что «Звезда» находится в поселке Томилино. Предприятие начало работу в 1952 году. Сейчас оно является ведущим научно-техническим центром России.

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Люберцы Космос Промышленность Наука
03 октября 2024, 16:47
Клубу «Активное долголетие» в Коломне исполнилось 5 лет
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Российские военнослужащие поздравили участников «Активного долголетия» из Коломны с пятилетием клуба. Пенсионеры получили от них необычное видео.

Праздник в честь юбилея клуба провели во Дворце культуры «Тепловозостроитель». Творческие номера представили участники «Активного долголетия» из Коломны и других подмосковных округов.

Поздравили долголетов и военнослужащие в зоне СВО. Они записали и отправили необычное видеопоздравление.

«Ваши вязаные носки и перчатки греют не только тело, но и душу. Мы читаем все ваши письма, посылки ждем с особым трепетом и гордимся тем, что в нашем городе есть серебряные волонтеры», - сказали бойцы реактивного артиллерийского дивизиона 236-й гвардейской артиллерийской бригады.

Участники «Активного долголетия» из Коломны помогают бойцам уже более двух лет.

Напомним, что проект «Активное долголетие» запустили в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева пять лет назад. Для участников клубов регулярно проводят различные мероприятия.

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Коломна Пенсионеры Волонтеры Активное долголетие
03 октября 2024, 16:26
Музей-заповедник «Зарайский кремль» отметил 106-летие
Пресс-служба администрации г.о. Зарайск
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Государственному музею-заповеднику в Зарайске исполнилось 106 лет. Здесь находится единственный целиком сохранившийся в Подмосковье и самый маленький по площади кремль в России.

В настоящее время музейный комплекс входят памятник русского оборонного зодчества первой трети XVI века - Зарайский кремль, здание Присутственных мест, в котором расположена экспозиция музея, усадьба Федора Достоевского «Даровое» и дом скульптора Анны Голубкиной.

Естественно-исторический музей Зарайского земства появился в 1910 году, а в 1918-м был создан художественно-исторический музей в Зарайске. В основу экспозиции была положена коллекция из усадьбы «Сенницы». В декабре 1924 года оба музея объединили. Энтузиасты-сотрудники исследовали около 20 усадеб, выбирая предметы искусства, ранее изъятые у «городской буржуазии». Специалисты также организовали несколько археологических и этнографических экспедиций.

В результате музей постепенно стал хранителем обширной коллекции. Сейчас здесь можно познакомиться с произведениями не только русского, но и европейского и восточного искусства. В зданиях учреждения культуры хранятся фамильные ценности Толстых и Толей из усадьбы «Дивово-Городище», Олсуфьевых и Богдановых из усадьбы «Козлово», Голицыных, Виельгорских, Шаховских и Келлеров из усадьбы «Сенницы» и многие другие.

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Музеи Зарайск
03 октября 2024, 16:03
Бал офицеров Воздушно-космических сил России прошел в Чехове
Медиасток.рф
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Пятый бал офицеров-выпускников Воздушно-космических сил Российской Федерации состоялся в Чехове. Молодых лейтенантов чествовали во дворце культуры «Дружба».

Открылся праздник церемонией выноса знамен и флагов под звуки российского гимна, после чего выпускников ждали поздравительные слова и вручение наград отличившимся офицерам.

Председатель городского совета депутатов Галина Козина напомнила, что Воздушно-космические войска по праву считаются элитой российской армии. «Все, кто присутствует здесь, обладает незаурядным умом и талантом», - отметила она.

После торжественной части зрителей порадовали своими лучшими номерами творческие коллективы города. Командир войсковой части 03863 полковник Сергей Скворцов заявил, что молодых офицеров с радостью примет дружная армейская семья городского округа.

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Праздники Чехов Армия
03 октября 2024, 14:47
Компания из Дубны будет выпускать почти миллиард шприцев и игл в год
«Паскаль Медикал»
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Производитель инъекционных систем «Паскаль медикал» увеличил годовой объем выпускаемой продукции на 15%. В прошлом году там провели модернизацию, благодаря которой компания сможет ежегодно выпускать 450 миллионов шприцев и 500 миллионов игл.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, компания изготавливает свыше 1,2 миллиона шприцев в сутки. В модернизацию предприятия инвестировали более трех миллиардов рублей. Продукцию поставляют по всей России, а также в страны СНГ и Ближнего Востока.

«Сейчас это предприятие, которое специализируется на производстве трехкомпонентных шприцев полного цикла - от литья пластиковых компонентов и сборки игл до их стерилизации», - отметила глава ведомства, заместитель председателя правительства области Екатерина Зиновьева.

Компания работает на территории особой экономической зоны «Дубна». Там создали лаборатории, камеру стерилизации и современный складской комплекс. Там используют современное оборудование и уникальные технологические решения.

По словам генерального директора Максима Сарманова, предприятие помогает стране быть независимой от внешних факторов, потому что работает только на отечественном сырье.

«Мы можем работать в любых условиях и обеспечивать наши больницы и аптеки инъекционными системами, которые по качеству не уступают европейским аналогам», - подчеркнул он.

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Дубна

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