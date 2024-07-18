18 июля 2024, 11:22

Сотрудников пожарной части №7 наградили в Подольске

Главное управление МЧС России по Московской области
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Работники ПСЧ-7 «Мособлпожспаса» получили награды от главы Подольска Григория Артамонова за мужество, проявленное при тушении многоквартирного дома. Пожар на улице Веллинга произошел 11 июля и охватил более 900 квадратных метров здания.

«От себя лично и от всех жителей округа хочу выразить вам слова благодарности за недавний инцидент на улице Веллинга. Не самый простой пожар получилось ликвидировать без пострадавших, без потерянных жизней. Это все благодаря вашему профессионализму и слаженной работе», - сказал глава Подольска.

Благодарности получили 11 спасателей.

«Тогда на улице было 30 градусов, а еще высота и быстрое распространение огня. Про себя могу сказать, что это был самый сложный пожар в карьере. Много опыта набрался от коллег, которые работают уже давно», - признался сержант Даниил Болгов.

Григорий Артамонов поблагодарил весь коллектив ПСЧ-7 и отметил, что это одна из лучших частей в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Подольск
18 июля 2024, 12:35
Дворы в поселке Горбольницы № 45 отремонтируют к концу июля
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Благоустройство дворовой территории в поселке Горбольницы № 45 близится к завершению. Работы у домов № 3, № 9 и № 11 закончат на следующей неделе.

Сейчас во дворе ведется асфальтирование проездов и парковок. Площадь ремонтируемого покрытия составляет 3483 квадратных метра.

Рабочие установили новые бордюры и детскую площадку. Также сделали новые тротуары, подходы к подъездам и подготовили основание для парковок. Кроме того, по просьбе жителей построена дополнительная пешеходная дорожка. Подрядчик сохранил цветники вдоль дороги. Работы завершатся через неделю. Готовность объекта проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Жители обсудили с руководством муниципалитета работу автобусного маршрута № 13, открытие аптечного пункта на территории больницы, посадку молодых сосен, установку ограждения на детской площадке и 20 лавочек.

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Одинцово Благоустройство Ремонтные работы
18 июля 2024, 12:31
Экскурсию для детей провели в Химках ко Дню пожарного надзора
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Экскурсию для школьников провели в Химках в День государственного пожарного надзора. Детям рассказали об истории формирования ведомства, работе пожарных и показали специальное снаряжение.

День государственного пожарного надзора МЧС России посвящен тем, кто помогает обеспечивать безопасность граждан. Специалисты ежедневно контролируют соблюдение мер пожарной безопасности на социально значимых объектах, ликвидируют возгорания и помогают пострадавшим.

Трудовой коллектив пожарного надзора включает сотни сотрудников: специалисты по профилактическим работам, пожарно-спасательные отделы, МЧС, «ХимСпас». Они регулярно патрулируют улицы округа и места общего пользования.

Напомним, что соблюдение правил пожарной безопасности - личная ответственность каждого гражданина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Спасатели Химки МЧС РФ
18 июля 2024, 12:29
Тендер на капитальный ремонт школы №17 объявили в Серпухове
Медиаархив Московской области
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Госзакупку на поиск подрядчика для капитального ремонта школы № 17 объявили в Серпухове. Работы завершат в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит документацию и капитально отремонтирует здание. Туда также поставят новое оборудование.

Площадь трехэтажного здания превышает три тысячи квадратных метров. Его построили в 1964 году.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Серпухов
18 июля 2024, 12:26
Компанию в Красногорске оштрафовали за незаконную перевозку мусора
Фото Минэкологии МО.
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Красногорский городской суд отклонил жалобу строительной компании «Асстрой» на действия Министерства экологии Подмосковья. Прежде инспекторы эконадзора привлекли строителей к административной ответственности за незаконную перевозку техногенных грунтов на самосвале, принадлежащем компании.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, нарушение было зафиксировано на 23-м километре автодороги «Балтия» в Красногорске с помощью средств фотофиксации. У водителя отсутствовал электронный талон на транспортировку, что могло создать риск незаконного сброса отходов.

«За данное нарушение компания была оштрафована на 100 тысяч рублей», - указал Фирсов.

Не согласившись с решением, компания обратилась в суд с просьбой отменить штраф, утверждая, что в момент нарушения автомобиль находился в пользовании другого лица. Однако суд посчитал представленные документы неубедительными, и правомерность действий Минэкологии была подтверждена.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Красногорск Минэкологии Подмосковья Экология Мусор

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