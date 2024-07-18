Сотрудников пожарной части №7 наградили в Подольске

«От себя лично и от всех жителей округа хочу выразить вам слова благодарности за недавний инцидент на улице Веллинга. Не самый простой пожар получилось ликвидировать без пострадавших, без потерянных жизней. Это все благодаря вашему профессионализму и слаженной работе», - сказал глава Подольска.

Благодарности получили 11 спасателей.

«Тогда на улице было 30 градусов, а еще высота и быстрое распространение огня. Про себя могу сказать, что это был самый сложный пожар в карьере. Много опыта набрался от коллег, которые работают уже давно», - признался сержант Даниил Болгов.

Григорий Артамонов поблагодарил весь коллектив ПСЧ-7 и отметил, что это одна из лучших частей в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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