Сотрудников полиции в Мытищах поздравили с профессиональным праздником

В своей речи он отметил важность работы сотрудников, подчеркнув, что их профессионализм и ответственность играют ключевую роль в обеспечении правопорядка и безопасности граждан.

Особые слова благодарности были адресованы ветеранам службы. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая выразила признательность полицейским за их труд, отметив, что благодаря им жители чувствуют себя в безопасности. «Мы знаем, что вы нас бережете, даже если находитесь вне поля зрения», - подчеркнула Юлия Олеговна.

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Долгопрудный Роман Истомин отметил незаменимость работы стражей порядка. Депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков также выразил уверенность в том, что благодаря труду полицейских граждане могут быть спокойны за себя и своих близких.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов обратил внимание на возросший интерес молодежи к профессии полицейского, что свидетельствует о ее почетности и уважении.

Во время мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память полицейских, погибших при исполнении служебного долга. За активную работу и преданность профессии отличившимся сотрудникам были вручены медали МВД России «За доблесть в службе», нагрудные знаки «За отличную службу в МВД», «Отличник полиции», Почетные грамоты, Благодарности, Знаки отличия «За доблестный труд», Знаки отличия городского округа Мытищи «За активную гражданскую позицию» и сертификаты на жилье.

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