Сотрудников полиции в Можайске поздравили с профессиональным праздником

С поздравительными речами к сотрудникам полиции обратились начальник ОМВД России по Можайскому округу полковник полиции Юрий Воронин, Можайский городской прокурор Александр Неплюев, заместитель главы округа Мария Азаренкова, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, директор военно-исторического музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев, а также представители ветеранских организаций и политических партий.

Правоохранительные органы играют ключевую роль в обеспечении порядка и безопасности, что позволяет жителям и гостям округа жить и работать в спокойной обстановке. Благодаря их усилиям, Можайский городской округ входит в число пяти лучших муниципалитетов по уровню безопасности и социальной стабильности.

В завершение церемонии Юрий Воронин вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам и отметил возрождение традиции проведения соревнований по стрельбе между командами сотрудников, передав кубок победителям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».