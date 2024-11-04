Сотрудников областного онкодиспансера наградили в Балашихе

В учреждении работают 800 сотрудников. Они имеют многолетний клинический опыт и высокий профессионализм. Лучших наградили благодарностями губернатора Московской области за добросовестный труд в области здравоохранения.

«Я впервые получил благодарность от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , и мне очень приятно, что мою работу отметили и оценили. Эта благодарность является не просто символом признания, но и мотивирующим фактором для меня», - сказал заведующий эндоскопическим отделением областного онкодиспансера Дмитрий Кирейчук.

Отметим, что учреждение является крупнейшим в своем роде в Московской области.

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