Сотрудников МВД наградили к профессиональному празднику во Фрязине

Более двух тысяч жителей Подмосковья воспользовались услугой онлайн-записи детей в дошкольные образовательные учреждения на прошлой неделе. Записать ребенка в сад можно на региональном сайте в разделе «Образование».

Как рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, подать заявление могут родители или законные представители ребенка, однако для этого необходимо иметь временную или постоянную регистрацию в Подмосковье.

«Чтобы встать в очередь в детский сад, нужно войти в личный кабинет на регпортале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму в карточке услуги. Подать заявление можно с рождения ребенка и до семи лет», - пояснили в ведомстве.

Услуга предоставляется бесплатно, рассмотрение заявления занимает пять рабочих дней, далее ребенка включают в очередь на зачисление.

«После того, как ребенку предоставят место в детском саду, для зачисления нужно будет прийти на прием в предложенный сад и оформить договор», - заключили в Министерстве.