Сотрудников МВД наградили к профессиональному празднику в Волоколамске

Военный эксперт Даниил Безсонов провел лекцию для участников молодежного форума «Мы — Россия» на тему манипуляций сознанием людей во всем мире. Он отметил, что лишь 3% решений человек может принимать самостоятельно, все остальное — это результат внешнего влияния.

По его мнению, учиться распознавать скрытые манипуляции особенно в цифровой век должен каждый думающий человек, чтобы контролировать свою жизнь и принимать взвешенные решения.

Он отметил, что наибольшее влияние на умы людей оказывает видео-контент, а молодежь - воспринимает мир чаще всего именно через зрение.

«Все, что мы наблюдаем на протяжении долгого времени, - с тем в конечном итоге и соглашаемся. Даже при полной уверенности в поступающей информации, все равно для верности нужно поискать скрытый подтекст, чтобы не дать себя обмануть и не стать жертвой современной информационной войны», - подчеркнул Безсонов.

Международный молодежный форум «Мы - Россия» - проект Министерства информации и молодежной политики Московской области. Впервые он прошел в прошлом году в Наро-Фоминске, сейчас его проводят в Сергиево-Посадском округе.