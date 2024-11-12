12 ноября 2024, 09:18

Сотрудников МВД наградили к профессиональному празднику в Волоколамске

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День сотрудника органов внутренних дел отметили в Волоколамске. На празднике наградили выдающихся представителей профессии.

Для виновников торжества организовали концерт. На нем наградили отличившихся сотрудников и ветеранов.

Почетные грамоты начальник ОМВД России по Волоколамскому округу Александр Аксенов вручил и победителям детского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции».

«Специфика вашего труда в известной мере исключительная. Непростая работа требует особой стойкости характера, принципиальности, мужества. И потому в органах внутренних дел служат и работают люди с крепким волевым стержнем, проверенные временем на профессионализм и преданность своему делу. Гордимся вами, наши защитники, и благодарим за службу!» - отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Творческие номера также подготовили местные вокалисты и танцоры.

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Праздники Награды МВД РФ Волоколамск
11 ноября 2024, 23:35
Лекция о манипуляции сознанием прошла на молодежном форуме в Подмосковье
Министерство информации и молодёжной политики Московской области
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Военный эксперт Даниил Безсонов провел лекцию для участников молодежного форума «Мы — Россия» на тему манипуляций сознанием людей во всем мире. Он отметил, что лишь 3% решений человек может принимать самостоятельно, все остальное — это результат внешнего влияния.

По его мнению, учиться распознавать скрытые манипуляции особенно в цифровой век должен каждый думающий человек, чтобы контролировать свою жизнь и принимать взвешенные решения.

Он отметил, что наибольшее влияние на умы людей оказывает видео-контент, а молодежь - воспринимает мир чаще всего именно через зрение.

«Все, что мы наблюдаем на протяжении долгого времени, - с тем в конечном итоге и соглашаемся. Даже при полной уверенности в поступающей информации, все равно для верности нужно поискать скрытый подтекст, чтобы не дать себя обмануть и не стать жертвой современной информационной войны», - подчеркнул Безсонов.

Международный молодежный форум «Мы - Россия» - проект Министерства информации и молодежной политики Московской области. Впервые он прошел в прошлом году в Наро-Фоминске, сейчас его проводят в Сергиево-Посадском округе.

Молодежь Россия Молодежный
11 ноября 2024, 22:53
Инспекторы ГИБДД в Балашихе исполнили мечту 4-летнего мальчика
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Арсению Захарову всего четыре года, но он уже определился с будущей профессией. По словам мамы, мальчик пытается останавливать машины, изображая инспектора дорожного движения. В День полиции мечту мальчика исполнил Балашихинский отдел ГАИ. Арсений прожил целый день в роли настоящего сотрудника Госавтоинспекции.

В День сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября, инспекторы ГАИ провели для Арсения увлекательную экскурсию, на которой показали, как проходит их работа. Мальчику продемонстрировали служебные автомобили, экипировку и работу с различными техническими средствами.

\"Выражаю огромную благодарность сотрудникам Госавтоинспекции «Балашихинское» за то, что в свой профессиональный праздник вы осуществили мечту моего сына, познакомили его с работой автоинспекции, показали ему патрульный автомобиль и даже прокатили его\", - рассказала мама мальчика Наталья Захарова.

День сотрудника органов внутренних дел был установлен в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года, а его история уходит корнями в День советской милиции, утвержденный в 1962 году. Праздник отмечается в день принятия 10 ноября 1917 года постановления Наркомата по внутренним делам \"О рабочей милиции\", что ознаменовало начало законодательного оформления милиции в России.

Экскурсия для Арсения не только позволила ему узнать больше о работе ГАИ, но и укрепила его мечту о службе в органах правопорядка. Этот случай подчеркивает важность создания положительного имиджа правоохранительных органов среди молодежи и поддержки детских мечт.

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Дети Балашиха
11 ноября 2024, 22:53
Жительница Балашихи приняла участие в программе «Капитаны культуры»
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Заведующая культурно-массовым отделом КДЦ «Заря» Оксана Бусова приняла участие в программе «Капитаны культуры», которая прошла в Академии творческих индустрий «Меганом» в Республике Крым. В течение пяти дней она вместе с руководителями культурных учреждений осваивала современные управленческие стратегии и делилась профессиональным опытом.

Программа «Капитаны культуры» является масштабным образовательным проектом, направленным на развитие управленческого состава в сфере культуры по всей России. В этом году во втором потоке программы участвуют более 120 представителей из 43 регионов, представляющих различные культурные организации страны. Участники проходили обучение как в онлайн, так и в офлайн форматах.

Первый этап обучения стартовал в сентябре и был посвящен освоению методов управления, развитию стратегического мышления и лидерских качеств. В ходе второго модуля, который проходил с 1 по 6 ноября, участники узнали о техниках ситуационного руководства, планирования и распределения ресурсов. Финальным этапом программы стала презентация проектов по усовершенствованию работы культурных организаций.

Программа реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и организации Росмолодежь. Академия творческих индустрий «Меганом» представляет собой концептуально новую образовательную среду для молодых представителей культуры и искусства, а также является ядром арт-кластера «Таврида». Образовательный центр предоставляет специалистам возможность расширять свои знания и профессиональные компетенции под кураторством лидеров направлений и участвовать в интерактивных проектах.

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Балашиха Минкультуры РФ
11 ноября 2024, 22:53
Еще два спортивных комплекса открыли в Богородском округе
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Школьные многофункциональные спортивные площадки открыли в Ногинске и Электроуглях. У ребят появились универсальные локации для игры с мячом, а также футбольное поле с искусственным газоном и беговая дорожка.

Спорткомплексы появились на базе Центров образования № 8 в Ногинске и № 28 в микрорайоне Вишняковские Дачи. Площадки оборудованы современными уличными тренажерами, универсальными площадками, также для болельщиков установлена небольшая трибуна.

Кроме этого, Центр образования № 8 присоединился к программе «Единая школьная спортивная лига». В рамках реализации данного проекта особое внимание будет уделено следующим четырем видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу и шахматам. Уже сформированы команды с руководителями и наставниками. Так что теперь есть все необходимые условия и база для воспитания здорового поколения.

«Каждый раз, приступая к строительству того или иного объекта, мы всегда подчеркиваем, что здесь важен комплексный подход. Чтобы больше не возвращаться к данному вопросу. Да, были определенные проблемы со строительством спортивного ядра в Центре образования № 8 - сложно было его включить в госпрограмму, выбрать место, но дети должны развиваться. „Общими усилиями все сложности удалось преодолеть“, -сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

На спортивных площадкахможет заниматься спортом любой желающий. Комплексы программы губернатора «Открытый стадион» работают ежедневно.

Ранее развитие системы образования, строительство новых школ и работу региона по привлечению педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

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Дети Строительство Баскетбол Футбол Богородский Образование

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