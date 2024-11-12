Сотрудников МВД наградили к профессиональному празднику в Балашихе

Свыше 40 тысяч пар заключили брак в Подмосковье с начала года. Еще почти пять тысяч подали заявление на регистрацию союза в следующем году.

По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, многие пары выбирают день и место проведения церемонии заранее. Так, почти пять тысяч заявлений уже подали на регистрацию в 2025 году. Чаще всего будущие молодожены выбирали июль.

«Свыше 40 тысяч новых семей появились в Подмосковье в этом году и многие пары выбирают день и место для торжества заранее. Например, на сегодняшний день будущие молодожены подали уже почти пять тысяч заявлений на регистрацию брака в следующем году», - рассказала она.

В Минсоцразвития добавили, что в 2025 году красивые даты будут содержать цифру 5. Такие дни уже активно бронируют.

Подать заявление на регистрацию брака можно на «Госуслугах», а также через ЗАГС и МФЦ.

В ведомстве напомнили, что в регионе работает портал «Свадьба в Подмосковье» , где можно выбрать подходящее место для торжества.