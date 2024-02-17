Сотрудников «Мособлпожспаса» наградили за спасение женщины с ребенком в Лосино-Петровском
Сотрудники 296-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» получили благодарность за спасение женщины и ее полуторагодовалого сына в садовом товариществе «Осеево» городского округа Лосино-Петровский.
Начальник подразделения Михаил Фундамент рассказал, что инцидент произошел 7 февраля и был связан с тем, что маленький ребенок заперся внутри дома. Его мама на короткое время вышла на улицу в летней одежде и не могла попасть обратно в квартиру.
Соседи вызвали службу экстренных вызовов Система-112, после чего сотрудники противопожарно-спасательной службы и полиции оперативно прибыли на место. Они поднялись к окну на первом этаже с помощью лестницы, открыли его и помогли матери вернуться к ребенку.
«В доме возле входной двери сидел кроха и с удивленным видом смотрел на нежданных гостей. Никто из участников происшествия не пострадал», - отметил Михаил Фундамент.
Женщина передала свою благодарность работникам части и написала письмо в главное управление МЧС России по Московской области.
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