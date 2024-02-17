Сотрудников «Мособлпожспаса» наградили за спасение женщины с ребенком в Лосино-Петровском

Начальник подразделения Михаил Фундамент рассказал, что инцидент произошел 7 февраля и был связан с тем, что маленький ребенок заперся внутри дома. Его мама на короткое время вышла на улицу в летней одежде и не могла попасть обратно в квартиру.

Соседи вызвали службу экстренных вызовов Система-112, после чего сотрудники противопожарно-спасательной службы и полиции оперативно прибыли на место. Они поднялись к окну на первом этаже с помощью лестницы, открыли его и помогли матери вернуться к ребенку.

«В доме возле входной двери сидел кроха и с удивленным видом смотрел на нежданных гостей. Никто из участников происшествия не пострадал», - отметил Михаил Фундамент.

Женщина передала свою благодарность работникам части и написала письмо в главное управление МЧС России по Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».