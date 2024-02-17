17 февраля 2024, 23:50

Сотрудников «Мособлпожспаса» наградили за спасение женщины с ребенком в Лосино-Петровском

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники 296-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» получили благодарность за спасение женщины и ее полуторагодовалого сына в садовом товариществе «Осеево» городского округа Лосино-Петровский.

Начальник подразделения Михаил Фундамент рассказал, что инцидент произошел 7 февраля и был связан с тем, что маленький ребенок заперся внутри дома. Его мама на короткое время вышла на улицу в летней одежде и не могла попасть обратно в квартиру.

Соседи вызвали службу экстренных вызовов Система-112, после чего сотрудники противопожарно-спасательной службы и полиции оперативно прибыли на место. Они поднялись к окну на первом этаже с помощью лестницы, открыли его и помогли матери вернуться к ребенку.

«В доме возле входной двери сидел кроха и с удивленным видом смотрел на нежданных гостей. Никто из участников происшествия не пострадал», - отметил Михаил Фундамент.

Женщина передала свою благодарность работникам части и написала письмо в главное управление МЧС России по Московской области.

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Спасатели Лосино-Петровский
17 февраля 2024, 23:02
Научная школьная конференция «В науку первые шаги — знания без границ» прошла в Котельниках
Unsplash
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Научно-практическая конференция «В науку первые шаги — знания без границ» прошла в Котельниках в 15-й раз. Участие в ней приняли ученики более 70 классов городских школ.

Разнообразие научных направлений, представленных на конференции, позволило школьникам проявить свои таланты и умения в различных областях знаний. Участники конференции подготовили проекты по 17 научным направлениям, включающим в себя весь спектр школьных знаний: от природоведения и географии до физики и аналитической алгебры.

Важно отметить, что работа над проектами началась задолго до самой конференции. Возвращение к проектам с новыми знаниями и переработка их с учетом последних научных открытий является отличной практикой, позволяющей школьникам не только углубить свои знания, но и научиться критически мыслить и применять нестандартные подходы.

По традиции в конце конференции авторы самых интересных научных работ были отмечены дипломами.

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Школы Котельники
17 февраля 2024, 22:26
Врио главы Лобни Анна Кротова провела торжественное вручение паспортов в школе № 9
Unsplash
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Анна Кротова лично вручила паспорта юным лобненцам в школе № 9. Исполнение гимна и поднятие флага подчеркнуло важность и торжественность момента.

Поддержать ребят пришли одноклассники, родители и даже дедушки и бабушки, которые переживают ничуть не меньше главных героев праздника.

«Я очень хочу поздравить вас, поздравить ваших родителей, сегодня приходит осознание. Сегодня их дети стали взрослыми», - отметила временно исполняющая полномочия главы администрации городского округа Анна Кротова.

Вручать паспорта в торжественной обстановке - городская традиция. В музее рассказывают об истории города, проводят экскурсию, в ЗАГСе делятся информацией о происхождении паспортов, а в школе устраивают праздничный концерт, подготовленный учениками и учителями. На каждом мероприятии дети получают яркие обложки и экземпляр основного закона страны.

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Паспорта Школы Лобня
17 февраля 2024, 21:59
Жителей Подмосковья пригласили посетить лыжероллерную трассу «Лазутинка»
Министерство благоустройства Московской области
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Жителей и гостей Московской области пригласили посетить уникальную лыжероллерную трассу «Лазутинка» в Одинцовском городском округе. Она по праву считается одной из лучших во всем Подмосковье.

Одним из главных достоинств трассы является ее прохождение по пересеченной местности через парк, окруженный живописными пейзажами Подушкинского леса. Рельеф здесь холмистый, с длинными спусками и крутыми подъемами, что делает ее привлекательной для спортсменов всех уровней.

Как в будни, так и в выходные дни, здесь каждый желающий может насладиться окружающими лесными пейзажами и провести время с пользой для здоровья. Летом на трассе будут проходить занятия по бегу и скандинавской ходьбе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню.

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Одинцово Спортсмены
17 февраля 2024, 21:57
Врачебную амбулаторию открыли после ремонта в селе Чулки-Соколово под Зарайском
Unsplash
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После завершения ремонта в селе Чулки-Соколово в городском округе Зарайск открылась обновленная врачебная амбулатория. Она обслуживает более двух тысяч жителей из 19 населенных пунктов.

За одну смену врачи принимают более 35-и пациентов. Ремонт выполнили в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» по инициативе губернатора. Планируется обновление нескольких других медицинских учреждений.

После ремонта амбулатория претерпела значительные изменения. Были заменены системы отопления, водоснабжения, канализации, оконные блоки и дверные проемы. Также были проведены электромонтажные и отделочные работы, установлена система пожарной сигнализации и обновлена мебель.

Жители села получили современную амбулаторию, соответствующую всем современным стандартам. Медики уже начали принимать пациентов в обновленных помещениях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Зарайск Врачи

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