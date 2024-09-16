Сотрудников МФЦ в Мытищах наградили в честь профессионального праздника

Многофункциональным центрам в Московской области исполнилось 15 лет. Первый МФЦ открылся в 2013 году в третьем корпусе дома № 20 на Летной улице. Тогда работало 18 окон, а сегодня - более 60.

Глава округа Юлия Купецкая поблагодарила сотрудников МФЦ за терпение, труд и понимание, с которым они относятся к посетителям.

«Благодаря вашему ответственному подходу и ежедневным усилиям большинство государственных и муниципальных услуг можно получить в шаговой доступности», - сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Коллектив поздравил председатель Совета депутатов Андрей Гореликов. Почетные гости вручили сотрудникам грамоты за высокий профессионализм и благодарственные письма.

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