Сотрудники водоканала усилили контроль содержания подвалов в домах Лобни

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Так, во время осмотра по адресу Краснополянская, 33 и 35 вместе с муниципальным депутатом Сергеем Андреевым глава осмотрела территорию.

«Двор чистый, жители ухаживают за палисадниками. Есть вопросы к качеству уборки подъездов. Дала поручение отгенералить. В субботу проверю», - отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Жители доложили главе о регулярных затоплениях в подвале. Принято решение, что сантехник будет осматривать его каждые два дня и при необходимости оповещать Водоканал. Дом включат в план капитального ремонта на 2026 год.

Также проведен осмотр на Ленине, 35, куда выехали по жалобам жителей на последствия аварийного ремонта Водоканала. На данный момент все раскопки засыпаны трактором, и скоро начнутся работы по благоустройству.

В отношении содержания дома глава распорядилась провести дезинфекцию подвала, заменить разбитые окна в подъезде и выполнить гидроизоляцию навеса.

«Повторный осмотр по Чехова, 7а. Жители попросили заделать межпанельные швы. Проверили ход выполнения работ, которые осуществлялись с применением новой технологии и материалов без запаха - использовалась однокомпонентная акриловая мастика отечественного производства», - добавила Анна Владимировна.

Кроме того, глава оценила качество дорожного ремонта на улице Можайского, который проводится в рамках программы Губернатора Московской области. По этому адресу замечаний не выявлено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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