07 августа 2024, 21:24

Сотрудники «Уралхима» из Воскресенска приняли участие в краеведческом часе

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В Центральной библиотеке городского округа Воскресенск провели краеведческие часы на тему «Воскресенск — город химиков». Мероприятие собрало работников филиала «Уралхим», а также тех, кто только начинает свой путь в этой важной отрасли.

Посетители узнали об истории строительства и развития Воскресенского химического комбината, о выдающихся руководителях, которые в разные годы вели предприятие к успеху, а также о достижениях и самопожертвовании трудящихся в годы Великой Отечественной войны.

Главный библиотекарь отдела краеведения Галина Васильчук поделилась увлекательными фактами и малоизвестными деталями, которые помогли участникам глубже понять значимость комбината для региона.

Неоднократно за свою самоотверженную работу коллектив предприятия удостаивался высоких отличий и наград. В частности, в 1942 году за быстрое восстановление комбината после разрушений он был награжден Знаменем Государственного комитета обороны.

Краеведческие часы стали прекрасной возможностью для участников окунуться в историческое прошлое Воскресенска и оценить вклад химической отрасли в развитие города.

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Экскурсии Воскресенск
07 августа 2024, 22:17
План работы молодежного совета на 6 месяцев утвердили в фонде ОМС Подмосковья
Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Сотрудники территориального фонда обязательного медицинского страхования утвердили план работы молодежного совета на второе полугодие. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как пояснили в ведомстве, участники заседания предложили свои идеи на грядущие шесть месяцев, а также подвели итоги работы за первое полугодие.

«15 членов молодежного совета присутствовали на заседании. Это очень хорошо, поскольку показывает заинтересованность молодежи в развитии нашей организации. В дополнении прошли выборы заместителей председателя МС», - отметила председатель первичной профсоюзной организации территориального фонда ОМС Московской области Кристина Пилипенко.

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Работа Молодежный
07 августа 2024, 21:21
Профактивисты Раменской больницы приняли участие в соревнованиях по гребле
Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Профсоюзные активисты Раменской больницы поучаствовали в заездах на лодках «Дракон». В соревнованиях также состязались экипажи трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций из городского округа Бронницы.

«Гонка получилась напряженной и захватывающей - все команды продемонстрировали мастерство и синхронность. Победила команда администрации городского округа Бронницы, но мы не отчаиваемся, а готовимся к новым турнирам и состязаниям», - рассказала председатель первичной профсоюзной организации Раменской больницы Ирина Потапова.

Она добавила, что профсоюзные активисты постоянно занимаются спортом придерживаются здорового образа жизни.

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Больницы Раменское
07 августа 2024, 21:05
Ольга Косолапова стала лучшим акушером Воскресенска
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Работник Воскресенской больницы Ольга Косолапова заняла первое место в номинации «Лучший акушер» на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Она имеет двадцатилетний стаж работы в медицине.

После окончания медицинского училища в Москве Ольга начала свою карьеру в Воскресенской больнице, где продолжает трудиться и сегодня. За годы работы ей удалось помочь появиться на свет 1,5 тысячи малышей, что свидетельствует о высоком уровне ее профессионализма и преданности делу.

Победа в конкурсе стала результатом не только глубоких знаний, но и богатого практического опыта Ольги Игоревны. Коллеги отмечают ее способность быстро принимать верные решения в критических ситуациях, а роженицы благодарят акушера за чуткое и внимательное отношение.

Отметим, что весь врачебный персонал акушерского отделения Воскресенской больницы обладает многолетним стажем работы, высшими квалификационными категориями и пользуется большим авторитетом среди населения. Эта победа подчеркивает высокий уровень медицинских услуг, предоставляемых в регионе, и вклад специалистов в здоровье и благополучие местных жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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Врачи Воскресенск конкурсы
07 августа 2024, 21:03
Инновационный препарат для МРТ печени применили в областном онкодиспансере
Московский областной онкологический диспансер
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МРТ печени с использованием инновационного препарата начали проводить В Московском областном онкологическом диспансере. Благодаря новой разработке в рамках только одного МРТ-исследования можно решить несколько задач диагностики опухолевых заболеваний.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, этот метод диагностики с использованием уникального контрастного препарата проводится в кабинете МРТ рентгеновского отделения онкодиспансера.

«Ни один контрастный препарат, кроме гепатотропного, не в состоянии проникнуть внутрь клетки, а данный препарат может это сделать, в этом и его уникальность», - рассказала заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения Айман Иманбердина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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