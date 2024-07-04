04 июля 2024, 18:20

Сотрудники управления потребрынка в Мытищах пресекли незаконную торговлю

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Сотрудники управления потребительского рынка и услуг пресекли незаконную торговлю в Мытищах. Точку предприниматели разместили в багажнике авто на выходе из центрального парка.

Бизнес заключался в изготовлении фрешей. Однако предприниматели не имели разрешений и лицензии. На это оперативно отреагировали сотрудники управления потребительского рынка и услуг. Через 10 минут они выехали на место и после проверки устранили нарушение.

Они также напомнили, что такая продажа считается незаконной. А жителям рекомендовали приобретать фрукты и ягоды только в легальных местах. Кроме того, о подобных фактах их просят сообщать в управление потребительского рынка и услуг администрации Мытищ. Все заявления рассмотрят профильные специалисты. Тел. 8-495-581-13-48, эл. почта potrebrinok2012@yandex.ru.

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Мытищи Торговля Бизнес
04 июля 2024, 18:26
Слет православной молодежи Подмосковья прошел в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Слет православной молодежи Подмосковья прошел в Мытищах. Местом встречи стал духовно-просветительский центр «Здоровое поколение» при храме святого мученика Уара в поселке Вешки.

Летний миссионерский молодежный слет Московской митрополии в этот раз посвящен Году семьи. Программу готовили преподаватели кафедр Библеистики и Богословия Московской духовной академии, кафедры педагогики историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, а также межрегиональной общественной организации «Здоровое поколение».

«На этой встрече мы поднимаем самые разные и актуальные темы. В Год семьи в большинстве своем они касаются значения семейных ценностей, взаимодействия Церкви и современного мира», - прокомментировал настоятель храма Олег Мумриков.

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Мытищи Молодежь
04 июля 2024, 18:25
Детские площадки у двух домов на Крупской улице откроют в Мытищах в июле
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Две детские площадки на улице Крупской в Мытищах приведут в порядок. Ход работ проверили депутаты в рамках выездного совещания.

Площадку у дома № 10 по Крупской улице откроют уже в ближайшие дни. Здесь осталось установить газонное ограждение вокруг площадки. Об этом в ходе выездного совещания сообщил председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов. А в конце июля новая площадка начнет радовать детей у дома № 13 по той же улице. Уже закончены работы по благоустройству, осталось заасфальтировать внутренние проезды.

Жители домов помогали в благоустройстве, вносили корректировки в эскиз.

«В летний период мы проводим масштабные работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Степень готовности у нас достаточно высока», - прокомментировал заместитель главы Мытищ Кирилл Дунаев.

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Благоустройство Мытищи
04 июля 2024, 18:25
Вентилируемый фасад установят в детском саду на улице Борисова в Лобне
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В городском округе Лобня продолжается строительство детского сада на улице Борисова. На данный момент работы вышли на новый этап: ведутся работы по устройству фасада, систем вентиляции и сантехники. Также производится укладка плитки на стены и полы, параллельно идет благоустройство прилегающей территории.

Напомним, что строительные работы начались несколько лет назад, но были приостановлены в 2017 году по инициативе инвестора. Возобновление строительства произошло в конце февраля 2024 года после того, как объект включили в государственную программу поддержки.

По завершении строительства, трехэтажное здание сможет принять пять групп детей, каждая из которых будет насчитывать 20 воспитанников в возрасте от трех до семи лет.

Отметим, что это значимый проект для жителей Лобни, так как он обеспечит дополнительные места в дошкольных учебных заведениях, что особенно важно в свете растущего числа молодых семей в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Лобня Строительство Детские сады
04 июля 2024, 18:24
Двойной контроль качества готовой мясной продукции и выпечки ввели в Домодедове
АПХ «Мираторг»
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Компания «Мираторг» запустила двойной контроль качества готовой продукции в Домодедове. При производстве готовых блюд предприятие использует собственное сырье, натуральные ингредиенты и специи.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что на заводе установлен тоннель с бережной пастеризацией, который обеспечивает длительные сроки годности продукции без консервантов. Блюдо проходит несколько этапов проверки - производственный контроль по всем ключевым параметрам, а также лабораторный. На готовой еде, прошедшей все этапы, размещается наклейка «Двойной контроль качества».

На предприятии контролируют и условия производства товаров. Только с начала 2024 года на заводе провели свыше 70 исследований воздуха, 136 исследований воды и более 1,3 тысячи исследований по смывам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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Сельское хозяйство Торговля Бизнес

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