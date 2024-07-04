Сотрудники управления потребрынка в Мытищах пресекли незаконную торговлю

Бизнес заключался в изготовлении фрешей. Однако предприниматели не имели разрешений и лицензии. На это оперативно отреагировали сотрудники управления потребительского рынка и услуг. Через 10 минут они выехали на место и после проверки устранили нарушение.

Они также напомнили, что такая продажа считается незаконной. А жителям рекомендовали приобретать фрукты и ягоды только в легальных местах. Кроме того, о подобных фактах их просят сообщать в управление потребительского рынка и услуг администрации Мытищ. Все заявления рассмотрят профильные специалисты. Тел. 8-495-581-13-48, эл. почта potrebrinok2012@yandex.ru.

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