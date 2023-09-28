Сотрудники теплосети в Одинцове заняли 2-е место на областных соревнованиях по гражданской обороне
Команда Одинцовской теплосети завоевала серебро в областных соревнованиях нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. Состязания прошли во Фрязине.
Участники продемонстрировали навыки по проверке оснащения санитарных постов, надеванию противогаза, а также оказанию первой помощи пострадавшим. Формирования показали высокую степень готовности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
«В соревнованиях принимали участие более 400 человек. За звание лучших в разных номинациях боролись 53 команды из 23 муниципальных образований», - отметил генеральный директор акционерного общества «Одинцовская теплосеть» Егор Скворцов.
Победителям и призерам вручили кубки и наградили дипломами.
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