Сотрудники сельского клуба в Степанщине провели концерт для детского сада

Праздник осени провели сотрудники местного сельского клуба.

«Мы живем в деревне Степанщино, где не так много жителей. Сотрудники клуба нам очень помогают в проведении игровых программ, потому что коллектив детского сада небольшой. Своими силами подготовить такие программы очень сложно. Наши воспитанники детского сада также часто ходят в клуб», - сказала старший воспитатель детского сада в деревне Степанщино Ольга Черных.

В детском саду воспитывают несколько десятков ребят от полутора до семи лет. Маленькие группы и постоянный коллектив профессионалов создают особую атмосферу.

«Я в этом садике провела свое детство, мои братья и сестры тоже. Я работаю в клубе, и мы проводим мероприятия. Раз в месяц мы к ним точно приходим. Нам это очень нравится, потому что детишки задорные, веселые, дружелюбные», - поделилась заведующая сельским клубом Ольга Буробина.

Ребята из старшей группы готовятся к школе, но впереди их ждет еще одно торжество - Новый год. Сотрудники репетируют еще одно представление, а дети уже учат стихи и пишут письма Деду Морозу.

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