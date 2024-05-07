Сотрудники «Россетей» привели в порядок 23 памятника Подмосковья

Ко Дню Победы завершилась реконструкция памятника в поселке Александровка в Подольске. Здесь заменили тротуарную плитку, основание памятника и его фасада, выполнили покраску монумента. Памятник создан заслуженным скульптором СССР Александром Новиковым в 1986 году.

В числе прочих энергетики обновили семь подшефных воинских захоронений в городских округах Можайский, Шаховская, Волоколамский, Истра, Рузский. На востоке Подмосковья сотрудники «Россети Московский регион» обновили и благоустроили памятники на территориях производственных баз. В Ногинске обновили обелиск погибшим воинам-энергетикам, привели в порядок площадь Памяти ветеранов. В Шатуре облагородили мемориал погибшим в годы войны энергетикам и прилегающую к нему территорию.

Подготовку памятников провели в том числе во время «Дня добрых дел», который объединил миллион подмосковных школьников и включил их в десятки полезных активностей. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил ребят за участие в акции.

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