Сотрудники Росгвардии задержали в Щелкове подозреваемых в краже из магазина
Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии в Щелкове задержали двух незнакомых друг с другом мужчину и женщину, которые одновременно пытались совершить кражи в супермаркете. Экипажу правоохранительных органов поступил сигнал тревожной сигнализации из магазина, находящегося на Пролетарском проспекте.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии установили, что двое неизвестных граждан совершили аналогичные преступления. Одновременно, находясь в разных частях супермаркета, мужчина и женщина перекладывали выбранные товары из корзины в свои сумки и пересекли кассовую линию.
В ходе дальнейшего расследования стало известно, что нарушители не были знакомы друг с другом и не договаривались заранее, чтобы совершить кражи.
Росгвардейцы задержали подозреваемых и передали их в полицию для дальнейшего расследования.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные задачи Московской области. Он подчеркнул, что одна из них - обеспечение безопасности.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».