Сотрудники Росгвардии задержали в Щелкове подозреваемых в краже из магазина

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Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии установили, что двое неизвестных граждан совершили аналогичные преступления. Одновременно, находясь в разных частях супермаркета, мужчина и женщина перекладывали выбранные товары из корзины в свои сумки и пересекли кассовую линию.

В ходе дальнейшего расследования стало известно, что нарушители не были знакомы друг с другом и не договаривались заранее, чтобы совершить кражи.

Росгвардейцы задержали подозреваемых и передали их в полицию для дальнейшего расследования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные задачи Московской области. Он подчеркнул, что одна из них - обеспечение безопасности.

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