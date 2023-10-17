Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже из магазина в Щелкове

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После сигнала тревоги, сотрудники Росгвардии прибыли в магазин и выяснили, что двое незнакомых между собой жителей пытались совершить кражу. Они переложили выбранные товары из корзины в личные сумки и пересекли кассовую линию. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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