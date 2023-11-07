Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угрозе убийством в Пушкино

Наряд Росгвардии прибыл по сигналу «Тревога» в охраняемую гостиницу по улице Институтской. За помощью к правоохранительным органам обратился сотрудник заведения. Он рассказал, что один из гостей нанес ножевое ранение девушке.

Кроме того, злоумышленник нанес телесные повреждения охраннику, который пытался заступиться за девушку. После того как мужчину задержали, его передали медикам. Пострадавшая от рук нападавшего также была отправлена в медучреждение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные задачи Московской области. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

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