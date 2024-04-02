Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже ноутбука в Ногинске

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Мужчина украл из магазина техники ноутбук, который был образцом на витрине. Сотрудники магазина заметили пропажу и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Подозреваемый признался, что совершил преступление в преддверии своего дня рождения. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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