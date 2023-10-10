Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже из квартиры в Раменском
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, совершившего грабеж из квартиры в Раменском. Он похитил мобильный телефон и скрылся.
Как рассказали в ведомстве, сообщение о проникновении в чужую квартиру на улице Приборостроителей росгвардейцы получили по время патрулирования. Им удалось задержать нарушителя - им оказался ранее судимый житель Рошаля.
По словам хозяйки, неизвестный постучал в окно квартиры утром и попросил о помощи - он сказал, что за ним гонятся преступники. Женщина впустила гостя, предложила ему вызвать полицию и дала свой телефон. После этого мужчина сбежал.
Злоумышленника передали в отдел полиции, на него завели уголовное дело.
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