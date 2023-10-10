Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже из квартиры в Раменском

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Как рассказали в ведомстве, сообщение о проникновении в чужую квартиру на улице Приборостроителей росгвардейцы получили по время патрулирования. Им удалось задержать нарушителя - им оказался ранее судимый житель Рошаля.

По словам хозяйки, неизвестный постучал в окно квартиры утром и попросил о помощи - он сказал, что за ним гонятся преступники. Женщина впустила гостя, предложила ему вызвать полицию и дала свой телефон. После этого мужчина сбежал.

Злоумышленника передали в отдел полиции, на него завели уголовное дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.

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