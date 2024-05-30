Сотрудники Росгвардии провели открытый урок для студентов в Подмосковье

Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы встретились со студентами аграрно-промышленного техникума и провели для них открытый урок. Они рассказали им о возможности поступить в вузы войск национальной гвардии России и пожелали ребятам успешного окончания учебного года.

В Химках сотрудники ведомства встретились с воспитанниками детского сада № 9 и провели для них творческие и спортивные мероприятия. Дети поучаствовали в конкурсе тематических рисунков и присоединились к акции «Зарядка с Росгвардией».

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