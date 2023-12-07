Сотрудники Росгвардии приняли участие в тактических занятиях в Подмосковье

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Подмосковные спортсмены заняли первое и второе места на соревнованиях за кубок России по горнолыжному спорту. Соревнования среди мужчин и женщин прошли 4 и 5 декабря в Мурманской области.

Представитель Московской области Александр Хорошилов в дисциплине «слалом» показал лучшее время, Семен Ефимов в этой дисциплине пришел вторым.

Отметим, что на счету Александра Хорошилова уже есть победа в первом этапе Кубка России, который проходил в Кировске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.

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