20 ноября 2023, 14:02

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 200 мероприятий в Подмосковье за неделю

Росгвардия. Московская область
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Сотрудники Росгвардии Московской области обеспечили безопасность более 200 мероприятий за неделю. Они также совершили свыше двух тысяч выездов по сигналу тревоги.

За указанный период росгвардейцы задержали свыше 500 граждан по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства.

Из незаконного оборота изъяли около 250 единиц оружия и составили 232 административных протокола о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия.

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Росгвардия
20 ноября 2023, 14:56
Торжественное мероприятие ко Дню ветеранов войск правопорядка состоялось в Реутове
Росгвардия. Московская область
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Торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов войск правопорядка, состоялось в подмосковном Реутове. Участники возложили цветы к мемориалу Славы и выразили признательность ветеранам за их службу.

Мероприятие стартовало в Реутове на аллее у городского мемориала Славы. Вместе с действующими сотрудниками, ветеранский актив, возглавляемый председателем ветеранской организации войск правопорядка Подмосковья полковником милиции в отставке Иваном Панковым, почтил память погибших коллег минутой молчания. Кроме того, они возложили цветы к мемориальной плите с именами братьев Фоминых, которые погибли при исполнении служебного долга.

Говоря о ветеранах, полковник милиции в отставке Иван Панков подчеркнул, что их история и подвиги должны оставаться в памяти потомков. В своей речи он также выразил признательность ветеранам за службу и верность делу.

Открывая торжественную часть мероприятия, генерал-майор полиции Василий Сонин обратился к ветеранам, отметив их мужество и преданность. Он поблагодарил ветеранов за ценный опыт и знания, которыми они делятся с нынешним поколением сотрудников, а также выразил признательность за вклад в безопасность и процветание страны.

Также поздравления в адрес присутствующих высказал председатель региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка полковник милиции в отставке Иван Панков. Он отметил важность наставничества и подчеркнул значимость работы ветеранской организации.

В заключение мероприятия состоялось награждение почетными грамотами, медалями и благодарственными письмами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные задачи Московской области. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

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Ветераны Реутов
20 ноября 2023, 14:41
Свыше 10 тысяч праздничных программ проведут в Подмосковье зимой
Пресс-служба министерства культуры Московской области
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Около 10 тысяч мероприятий пройдут в Подмосковье зимой. Праздничные программы подготовят парки, театры, музеи и дома культуры — спектакли, ледовые представления, концерты и другие активности проведут во всех округах региона. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава Минкультуры Василий Кузнецов.

По словам Кузнецова, в создании праздничного настроения задействуют все общественные пространства области. Так, этой зимой жителей и гостей Подмосковья ждут 39 ледовых спектаклей, часть из которых впервые пройдет в Талдоме, Луховицах и Звездном Городке.

В парках традиционно проведут ярмарки и откроют резиденции деда Мороза, где все желающие смогут отправить письмо в Великий Устюг. Свои программы подготовят и театры - всего с 25 декабря по 8 января в Подмосковье состоится 800 спектаклей. Еще свыше 3,7 тысячи мероприятий пройдут в домах культуры.

Общественные пространства вновь украсят яркой иллюминацией и праздничными украшениями, а в оформление елок предложили добавить часть культурного кода территории - элементы, напоминающие о выдающихся людях, которые работали и творили в округе.

«На примере Клина мы предлагаем добавить элементы великих людей, которые проживали и творили на территории - художники, инженеры, скульпторы. Каждый муниципалитет может добавить в свою елку те традиции, которые были у них на территории», - отметил министр.

Для жителей и гостей Подмосковья подготовят 18 горнолыжных клубов, а также места для рыбалки, катания на снегоходах, коньках и многое другое. По словам министра, все смогут найти занятие по душе.

Кроме того, зимой в Подмосковье будут работать несколько крупных выставок. Одна из них будет посвящена творчеству Исаака Левитана - его работы представят в Звенигороде. Картины Константина и Владимира Маковских можно будет увидеть в Серпухове, а музей «Новый Иерусалим» представит проект «Формула Руси» с работами Петрова-Водкина, Гончаровой, Билибина и других художников. Там же в феврале откроют экспозицию, посвященную 180-летию Ильи Репина.

Ранее Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

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Около 10 тысяч мероприятий пройдут в Подмосковье зимой. Праздничные программы подготовят парки, театры, музеи и дома культуры - спектакли, ледовые представления, концерты и другие активности проведут во всех округах региона. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава Минкультуры Василий Кузнецов.

Праздники Выставки Музеи Театры Новый год
20 ноября 2023, 14:33
Парки Подмосковья приняли более 950 тысяч человек за неделю
Министерство благоустройство Московской области
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Подмосковные парки приняли 951 тысячу гостей за неделю. В министерстве благоустройства региона назвали самые востребованные локации этих дней.

«Несмотря на первые холода, жители Подмосковья активно посещали парки. Большим спросом пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и кафе», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Посещаемость парков за неделю с 13 по 19 ноября повысилась на 101 тысячу человек по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Самым активным днем стала суббота, 18 ноября. В этот выходной провести время на свежем воздухе решили 166 тысяч жителей региона.

На этой неделе самым посещаемым стал парк Толстого в Химках. В пятерку самых востребованных вошли также парк «Пехорка» в Балашихе, Сестрорецкий парк в Клину, Фабричный парк в Истре и Центральный парк в Пушкино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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Парки
20 ноября 2023, 14:27
Представитель подмосковного бизнес-омбудсмена проинспектировал исправительный центр в Истре
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Представитель подмосковного бизнес-омбудсмена проинспектировал исправительный центр, расположенный в Истре. Он ознакомился с условиями проживания заключенных и их работой.

Заместитель прокурора Московской области, руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Олег Черсков совместно с помощником начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС Александром Лысовым и заместителем начальника УФСИН России по Московской области Лидией Скворцовой посетили исправительный центр № 3 при ФКУ ИК-5, расположенный в городском округе Истра.

Участок № 3 при исправительной колонии № 5 был открыт год назад. Учреждение специализируется на производстве мебели для дома, дачи и сада. Оно рассчитано на 65 человек.

Осужденные, не лишенные свободы, заняты в автомастерской и лакокрасочном цехе. Они изготавливают различные изделия из металла и дерева. При трудоустройстве осужденных руководство УФИЦ в сотрудничестве с администрацией фабрики учитывает их прошлый опыт работы, специальность и желание обучаться новым профессиям. Осужденные получают приличную заработную плату, из которой производятся удержания в доход государства по решению суда.

Участники поездки ознакомились с условиями пребывания в УФИЦ. Центр представляет собой двухэтажное общежитие, в котором находятся двух- и четырехместные комнаты, помещения для приема пищи, санитарно-гигиенические помещения, комната для воспитательной работы, дежурная часть, а также кабинеты для сотрудников.

Кроме того, во время визита обсуждались подробности реализации исполнения наказания в виде принудительных работ. Отмечается, что эта мера является важной частью процесса ресоциализации и социальной адаптации осужденных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

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Истра

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