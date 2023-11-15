15 ноября 2023, 18:45

Сотрудники полиции в Одинцове рассказали школьникам о правовой ответственности граждан

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Акция «Нет ненависти и вражде» продолжается в Одинцове. Сотрудники полиции рассказали детям о правовой ответственности за совершение преступлений в экстремистской и террористической направленностях.

Акция направлена на формирование негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, а также развитию общественной активности в духе патриотизма и нетерпимости к вражде и ксенофобии.

В дальнейшем запланированы еще тематические встречи, лекции, круглые столы и беседы, которые ориентированы на снижение межнациональной и межконфессиональной напряженности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил полицейских с профессиональным праздником.

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Одинцово Полиция
15 ноября 2023, 19:19
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 15 ноября оценили в 6 баллов
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Вечером 15 ноября пробки на дорогах Московской области оценили в шесть балов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорязанском, Пятницком, Щёлковском и Ярославском шоссе.

Водителям порекомендовали быть внимательными на дорогах.

Ранее крупнейший подмосковный перевозчик «Мострансавто» получил 1,3 тысячи новых автобусов большого и среднего классов в этом году. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
15 ноября 2023, 19:14
«Защитники Отечества», Союз женщин России и Московская митрополия объединили усилия в Подмосковье
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Фонд «Защитники Отечества», Союз женщин России и Московская митрополия объединили усилия в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной политики Московской области.

В Красногорске 15 ноября прошел форум «Роль женщины в современном мире». В рамках мероприятия патриарший наместник Московской митрополии Павел, глава Московского регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова, а также руководитель филиала госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова подписали соглашение о сотрудничестве.

«Собранность и умение объединяться во время трудностей - особенность нашего народа. История доказывала это не раз. Наше сегодняшнее подписание соглашения о сотрудничестве естественно и своевременно, оно принесет сильный синергетический успех и увеличит возможности для помощи и поддержки», - отметила Богдасарова.

В основу консолидаций усилий и ресурсов лег указ президента Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Нам необходимо преодолеть современные вызовы, чтобы российская государственность осталась прежней на тех традициях православия, которые заложены в нас с детства», - отметила зампред правительства Подмосковья Мария Нагорная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». В организацию могут обратиться военнослужащие и их семьи для решения самых важных вопросов.

Красногорск Россия
15 ноября 2023, 18:56
Минтранс Подмосковья: еще 37 студентов присоединились к образовательному проекту ЦППК
ЦППК
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ЦППК проводит образовательный проект «Карьерный экспресс». К нему приступили еще 37 студентов московских колледжей. В региональном Минтрансе уточнили, что к маю 2024 года участники проекта освоят профессию машиниста электропоезда и получат возможность работать в компании

К новому потоку присоединились учащиеся колледжа РУТ (МИИТ) и 19 студентов колледжа московского транспорта.

В ведомстве уточнили, что после «Карьерного экспресса» они смогут получить третью рабочую профессию и устроиться на работу в ЦППК помощниками машиниста, а еще через полгода - повысить должность до машиниста.

Крупнейший подмосковный перевозчик «Мострансавто» получил 1,3 тысячи новых автобусов большого и среднего классов в этом году. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Поезда
15 ноября 2023, 18:51
Литургия в поддержку участников СВО пройдет в Главном храме Вооруженных Сил России в Одинцове
Сайт Главного Храма Вооружённых Сил России
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Ночную литургию в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, проведут с 24 на 25 ноября в Главном храме Вооруженных Сил России. Присоединиться к богослужению сможет любой желающий.

Исповедь начнется в 22:00. После этого в храме проведут Часы - краткие молитвы для освящения суток, а затем приступят к самой литургии - главному христианскому богослужению, во время которого совершается Таинство Причащения или Евхаристия.

Ночная литургия будет проходить в храме на территории парка «Патриот» на постоянной основе. О последующих богослужениях будут сообщать заранее.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о подвигах участников СВО из Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Религия Патриотизм

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