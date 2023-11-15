Сотрудники полиции в Одинцове рассказали школьникам о правовой ответственности граждан

«Защитники Отечества», Союз женщин России и Московская митрополия объединили усилия в Подмосковье

Фонд «Защитники Отечества», Союз женщин России и Московская митрополия объединили усилия в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной политики Московской области.

В Красногорске 15 ноября прошел форум «Роль женщины в современном мире». В рамках мероприятия патриарший наместник Московской митрополии Павел, глава Московского регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова, а также руководитель филиала госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова подписали соглашение о сотрудничестве.

«Собранность и умение объединяться во время трудностей - особенность нашего народа. История доказывала это не раз. Наше сегодняшнее подписание соглашения о сотрудничестве естественно и своевременно, оно принесет сильный синергетический успех и увеличит возможности для помощи и поддержки», - отметила Богдасарова.

В основу консолидаций усилий и ресурсов лег указ президента Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Нам необходимо преодолеть современные вызовы, чтобы российская государственность осталась прежней на тех традициях православия, которые заложены в нас с детства», - отметила зампред правительства Подмосковья Мария Нагорная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». В организацию могут обратиться военнослужащие и их семьи для решения самых важных вопросов.