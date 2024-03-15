Сотрудники полиции округа обеспечат безопасность выборов на избирательных участках в Одинцове

Участники встречи затронули темы координации действий между полицией и избирательными комиссиями для обеспечения порядка и безопасности во время подготовки и проведения выборов. Также обговорили меры по предотвращению незаконных действий в этот период.

Представители полиции напомнили о контактных номерах телефонов, по которым можно сообщить о любых подозрительных лицах или предметах, а также о нарушениях избирательного законодательства.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».