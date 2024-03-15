15 марта 2024, 14:57

Сотрудники полиции округа обеспечат безопасность выборов на избирательных участках в Одинцове

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В Одинцовском городском округе прошла встреча между майором полиции Одинцова Артемом Алаевым и председателем территориальной избирательной комиссии округа Александром Игнатовым. Основной повесткой дня стали обсуждения, связанные с предстоящими выборами Президента Российской Федерации.

Участники встречи затронули темы координации действий между полицией и избирательными комиссиями для обеспечения порядка и безопасности во время подготовки и проведения выборов. Также обговорили меры по предотвращению незаконных действий в этот период.

Представители полиции напомнили о контактных номерах телефонов, по которым можно сообщить о любых подозрительных лицах или предметах, а также о нарушениях избирательного законодательства.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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Одинцово Выборы президента РФ
15 марта 2024, 14:56
Новый клуб проекта «Активное долголетие» открыли в Павшинской Пойме
Министерство социального развития Подмосковья
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Свыше 315 тысяч жителей Подмосковья присоединились к проекту «Активное долголетие». Очередной клуб открыли в Павшинской пойме.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, на занятия клуба в Красногорске ходят около 10 тысяч человек. С открытие нового клуба их станет еще больше.

«Сегодня проект „Активное долголетие“ - это более 315 тысяч участников. Любимый проект наших жителей старшего поколения все активнее и активнее набирает обороты, поэтому по просьбе жителей мы открыли еще один клуб „Активное долголетие“ в Павшинской пойме», - сказала глава министерства Людмила Болатаева.

Участники проекта посещают более 30 активностей. Большоей популярностью пользуются скандинавская ходьба, плавание, творческие занятия и экскурсии.

Узнать расписание занятий и адреса клубов можно по ссылке.

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Одинцово Выборы президента РФ
15 марта 2024, 14:54
Около 370 участников молодежных парламентов Подмосковья привлекли к помощи в дни выборов
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Молодежь Подмосковья активно включилась в работу на выборах президента России. Наблюдателями на участках выступают в том числе около 370 представителей молодежных парламентов.

«Молодой наблюдатель - это в первую очередь неравнодушный человек, который хочет четко знать, как все организовано, чтобы не попасть ни под какое влияние. Все они понимают, на что обращать внимание, как вести себя, где брать достоверную информацию и что является первоисточником», - отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Молодые парламентарии Подмосковья также принимают активное участие в выборах - не только голосуют, но и помогают в организации выборного процесса.

«Они стали членами и председателями УИК, а также наблюдателями. Порядка 370 членов молодежных парламентов задействованы на выборах. Они отмечают, что с самого утра молодежь активно голосует», - говорит председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова подчеркнула.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 14:51
Почти 150 тысяч беременных и кормящих женщин оформили выплату на питание в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
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Около 150 тысяч жителей Подмосковья оформили выплату на обеспечение питанием для беременных и кормящих женщин. В этом году на меру поддержки направят более 1,3 миллиарда рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, ежемесячная выплата для беременных составляет 400 рублей, для кормящих - 1000 рублей, детям до года - 1000 рублей, детяс от года до трех лет - 600 рублей.

«Напомню, что получить выплату стало проще - при постановке на учет в женскую консультацию региона, в личный кабинет придет предзаполненное заявление, где нужно проверить банковские реквизиты и дать согласие», - сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что при смене категории выплату предоставляют проактивно, без дополнительной подачи заявления.

Оформить меру поддержки можно через «Госуслуги».

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Дети Питание Семья Женщины
15 марта 2024, 14:27
Ярмарка фермерской продукции пройдет в Воскресенске 17 марта
Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковные фермеры представят свою продукцию на ярмарке в Воскресенске 17 марта. Так как мероприятие проведут в честь наступления масленичной недели, посетители смогут не только продегустировать и купить разнообразные продукты, но и окунуться в народные традиции и развлечения.

Масленица, как старинный славянский праздник проводов зимы, неизменно ассоциируется с теплой атмосферой, весельем и вкусными блинами. На ярмарке гостям представят не только блины, но и широкий ассортимент свежих овощей, фруктов, меда и молочных продуктов.

Программа мероприятия также включает в себя народные гулянья, конкурсы, различные мастер-классы и катание на оленях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Воскресенск Ярмарки Фермеры

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