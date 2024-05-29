Сотрудники подмосковных МФЦ прошли тренинг по управлению персоналом

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, на занятии разобрали теорию и отработали практические умения по командообразованию, постановке целей, планированию и другим компетенциям.

«Для эффективной работы любой организации нужна сильная замотивированная команда профессионалов, которая будет работать на результат. Но нам также важно, чтобы сотрудникам МФЦ было комфортно в коллективе. Такие тренинги как раз и помогают руководителям находить нестандартные подходы в управлении и создавать дружные команды», - отметила директор «МО МФЦ» Галина Варганова.

Программа рассчитана на пять дней. Занятия проходят очно и дистанционно, а после сдачи итоговой практической работы участники получат сертификаты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».