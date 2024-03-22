Сотрудники подмосковной службы «Химспас» напомнили жителям правила пожарной безопасности

Читайте нас в:

Сотрудники подмосковного «Химспаса» регулярно ведут работу по пропаганде пожарной безопасности среди населения. Спасатели встречаются с жителями и объясняют, почему важно не перегружать электросеть и своевременно проверять средства пожаротушения.

Напомним, в 2023 году в частных домах и квартирах жителей Химок специалисты установили 320 дымовых извещателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, готовых прийти на помощь ежедневно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».