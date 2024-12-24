Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали подозреваемых в разбое

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ежегодную премию «Мы рядом. Доброе дело». В этом году лауреатами стали 70 человек.

Премию также получили корреспондент НТВ Александр Ивлиев которого серьезно ранили в зоне СВО и вдова военкора «Известий» Семена Еремина, который в апреле, делая репортаж в зоне спецоперации, получил смертельное ранение при атаке дрона-камикадзе.

Губернатор отметил и тех, кто проявил себя во время событий в «Крокусе» и Курской области. Сотрудник МЧС Алексей Толкалин во время трагедии 22 марта выводил из горящего концертного зала людей, разбирал завалы, а врач-хирург Владимир Осадчий и фельдшер Дмитрий Цибулин отправились в Курскую области спасать жизни жителей, когда в августе туда прорвался враг.

Премии получили и другие жители региона, посвятившие свою жизнь служению людям.

Премия, инициированная Воробьевым, проводится в Подмосковье С 2013 года - поощряются добрые дела и социально значимые проекты, которые направлены на позитивные перемены в регионе.

«Я рад приветствовать дорогих наших героев, их родителей и детей, волонтеров, инженеров, конструкторов, людей, которые творят добро, спасают жизни, защищают Родину. Это уже 12-я премия, смысл ее изначально заключался в том, что и в Подмосковье, и в нашей любимой стране есть люди, которые совершенно бескорыстно делают добрые, благородные дела», - сказал глава региона.

Губернатор по поручению президента передал орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени семье погибшего в зоне СВО Павла Тихонова. Боец ушел добровольцем на Донбасс в 2014 году, получил тяжелое ранение, а после лечения служил в составе 45 бригады спецназа ВДВ.

Также премию вручили семье старшего прапорщика Артема Миткова. Он представлен к званию Героя России посмертно.

Награды получили бойцы из Подмосковья, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО.

В этом году на конкурс участники подали более 1,8 тысячи, а лучшие получили награды - это 10 премий по пять миллионов рублей и 60 по 500 тысяч.

Премия присуждалась двух номинациях Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК». В первой отмечены герои спецоперации, члены их семей, волонтеры, а также люди, которые реализуют социальные инициативы, направленные на развитие Подмосковья.

Вторая номинация - для тех, кто своими руками делают дроны, РЭБы, электрические тележки для эвакуации, элементы экипировки и многое другое для участников СВО.