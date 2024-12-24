24 декабря 2024, 23:07

Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали подозреваемых в разбое

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области вместе с коллегами из регионального МВД задержали двух мужчин. Они подозреваются в разбойном нападении на 65-летнюю пенсионерку.

По данным следствия, женщина, ухаживающая за пенсионеркой, в сговоре со своим знакомым задумала украсть из квартиры ценные вещи и незаметно уйти. Они рассчитывали, что хозяйка спит после того, как ей сделали инъекцию сильнодействующего препарата. Однако женщина оказалась в сознании и заметила, как незнакомый мужчина входит в ее дом. В результате злоумышленник схватил нож и стал угрожать пенсионерке, требуя ценности. Он забрал ювелирные изделия и скрылся.

В общей сложности ущерб составил более 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело Росгвардия Квартиры
24 декабря 2024, 21:44
Андрей Воробьев вручил ежегодную премию «Мы рядом. Доброе дело»
Александра Степанова
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Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ежегодную премию «Мы рядом. Доброе дело». В этом году лауреатами стали 70 человек.

Премию также получили корреспондент НТВ Александр Ивлиев которого серьезно ранили в зоне СВО и вдова военкора «Известий» Семена Еремина, который в апреле, делая репортаж в зоне спецоперации, получил смертельное ранение при атаке дрона-камикадзе.

Губернатор отметил и тех, кто проявил себя во время событий в «Крокусе» и Курской области. Сотрудник МЧС Алексей Толкалин во время трагедии 22 марта выводил из горящего концертного зала людей, разбирал завалы, а врач-хирург Владимир Осадчий и фельдшер Дмитрий Цибулин отправились в Курскую области спасать жизни жителей, когда в августе туда прорвался враг.

Премии получили и другие жители региона, посвятившие свою жизнь служению людям.

Премия, инициированная Воробьевым, проводится в Подмосковье С 2013 года - поощряются добрые дела и социально значимые проекты, которые направлены на позитивные перемены в регионе.

«Я рад приветствовать дорогих наших героев, их родителей и детей, волонтеров, инженеров, конструкторов, людей, которые творят добро, спасают жизни, защищают Родину. Это уже 12-я премия, смысл ее изначально заключался в том, что и в Подмосковье, и в нашей любимой стране есть люди, которые совершенно бескорыстно делают добрые, благородные дела», - сказал глава региона.

Губернатор по поручению президента передал орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени семье погибшего в зоне СВО Павла Тихонова. Боец ушел добровольцем на Донбасс в 2014 году, получил тяжелое ранение, а после лечения служил в составе 45 бригады спецназа ВДВ.

Также премию вручили семье старшего прапорщика Артема Миткова. Он представлен к званию Героя России посмертно.

Награды получили бойцы из Подмосковья, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО.

В этом году на конкурс участники подали более 1,8 тысячи, а лучшие получили награды - это 10 премий по пять миллионов рублей и 60 по 500 тысяч.

Премия присуждалась двух номинациях Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК». В первой отмечены герои спецоперации, члены их семей, волонтеры, а также люди, которые реализуют социальные инициативы, направленные на развитие Подмосковья.

Вторая номинация - для тех, кто своими руками делают дроны, РЭБы, электрические тележки для эвакуации, элементы экипировки и многое другое для участников СВО.

Награды Волонтеры Андрей Воробьев
24 декабря 2024, 19:09
Единую карту для инвесторов и застройщиков создали в Подмосковье
Минэнерго МО
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Агентство развития коммунальной инфраструктуры, подведомственное Министерству энергетики Московской области, создало платформу для объединения информации о ресурсных возможностях в регионе. Новая карта доступных мощностей станет полезным инструментом для инвесторов и застройщиков.

Правительство Московской области работает над тем, чтобы упростить доступ к информации для потребителей. С каждым годом количество электронных услуг, предлагаемых на региональном сайте, увеличивается.

«Теперь процесс поиска подходящего места для строительства дома, завода или установки автозаправочной станции станет намного проще. Всего одним кликом можно выбрать нужную территорию и узнать о наличии тепловых, газовых, электрических, водоснабжающих и водоотводящих ресурсов как по отдельности, так и в комплексе», - отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

Он добавил, что также пользователь сможет перейти по ссылке для оформления заявки на подключение к инженерным сетям и узнать стоимость присоединения.

Строительство Заводы
24 декабря 2024, 18:47
Подмосковье выиграло 4 медали на международном турнире по восточным единоборствам
Эльмир Алиев
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Представители Московской области выиграли четыре медали на международных соревнованиях по восточным боевым единоборствам «Молодежный чемпионат СНГ». В копилке Подмосковья два золота, серебро и бронза.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что в категории юноши до 14 лет первые места заняли Артем Литвиенко и Байтур Ирисалиев. В этой же категории третье место занял Михаил Колобов.

Алина Кочкина стала обладательницей серебряной медали. Девушка выступала в категории юниорки 15-17 лет. Международный турнир проходил с 20 по 22 декабря в Минске. За два дня свое мастерство продемонстрировали 540 спортсменов из России, Белоруссии, Алжира, Польши и Молдавии.

Спортсмены
24 декабря 2024, 18:33
Вебинар об экспорте продукции во Вьетнам пройдет в Подмосковье 14 января
фото: Медиасток.РФ
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Производителей агропромышленного комплекса Московской области приглашают на вебинар «Начало экспорта во Вьетнам в 2025 году. Изменения в условиях торговли и новые перспективные ниши». Мероприятие пройдет 14 января с 10:00 до 12:00.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что экспортерам разъяснят процесс подготовки и адаптации товаров и услуг к рынку, расскажут о его ключевых особенностях, а также о правилах сбыта и реализации импортной продукции в стране.

Помимо этого, предприниматели узнают об основных аспектах заключения сделок. Специалисты поделятся методиками взаимодействия с потенциальными покупателями и остановятся на этике делового общения. Присоединиться к вебинару можно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

Экспорт Бизнес

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