Сотрудники подмосковной Росгвардии провели занятие для школьников из Солнечногорска

На занятиях росгвардейцы рассказали школьникам историю создания и развития правоохранительного ведомства, а также о ключевых задачах, которые сегодня стоят перед сотрудниками и военнослужащими Росгвардии. Ребятам показали вооружение и специальную экипировку, используемую в войсках национальной гвардии. Учащиеся смогли не только увидеть, но и примерить защитный шлем и бронежилет.

«Основная цель таких мероприятий - популяризовать службу в Росгвардии, а также рассказать нашему подрастающему поколению о том, какая работа ведется по защите населения», - прокомментировал ВРИО начальника солнечногорского отдела вневедомственной охраны Мирослав Чураков.

В конце мероприятия ученики и педагоги лицея № 7 поблагодарили росгвардейцев за интересный и познавательный урок.

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