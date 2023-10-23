Сотрудники подмосковной Росгвардии провели более двух тысяч выездов по сигналам «Тревога» за неделю

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Свыше 630 человек задержали по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы провели более 650 проверок в отношении правил хранения оружия у физических и юридических лиц. Около 180 единиц незаконного оружия изъяли из оборота.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов составили 199 административных протоколов за нарушения в сфере контроля за оборотом оружия и аннулировали 46 разрешений. Специальные подразделения успешно выполнили более 30 задач по силовому сопровождению оперативных мероприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности на территории региона.

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