Сотрудники подмосковной Росгвардии предотвратили все кражи с охраняемых объектов за неделю

Сотрудники правоохранительных органов задержали более 750 граждан, которые подозреваются в совершении преступлений и нарушении административного законодательства. Благодаря слаженной работе росгвардейцев, удалось предотвратить все попытки краж с объектов, находящихся под охраной.

Кроме того, специалисты организовали более 1,7 тысячи инспекций, в ходе которых проверялось соблюдение правил хранения огнестрельного оружия физическими и юридическими лицами. Из незаконного оборота изъято 105 единиц оружия, составлено 255 административных протоколов, аннулировано 46 разрешений.

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