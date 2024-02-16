Сотрудники подмосковной Росгвардии помогли трем автомобилистам выбраться из снежного плена

В городе Клин росгвардейцы обнаружили автомобиль, который застрял на месте, блокируя движение другого транспорта. Для освобождения машины потребовалось расчистить снег вокруг.

В Мытищинском районе сотрудники Росгвардии оказали помощь водителю грузовика на трассе. Он объяснил, что автомобиль окончательно застрял после нескольких неудачных попыток выбраться из снежного плена. При помощи троса росгвардейцы переместили грузовик на ровный участок дороги, после чего водитель смог продолжить движение к месту назначения.

В Электростальском городском округе сотрудники правоохранительных органов с помощью тягово-сцепного устройства освободили заснеженный автомобиль, водитель которого на протяжении часа не мог сдвинуться с места. Владелец машины поблагодарил сотрудников за помощь.

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