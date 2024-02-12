Сотрудники подмосковной Росгвардии отметили юбилей со дня образования двух подразделений

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В актовом зале Главного управления Росгвардии по Московской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к особому событию.

Полковник полиции и заместитель начальника Главного управления Росгвардии Дмитрий Сурков выступил с приветственной речью. Он поблагодарил сотрудников за их преданную службу и отметил важность задач, которые они выполняют.

«Сегодня сотрудники подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы вносят существенный вклад в обеспечение общественного порядка и безопасность страны. Нам доверено решение сложных задач, требующих особого внимания и предельной ответственности», - указал Дмитрий Сурков.

Председатель общественной организации ветеранов войск правопорядка Московской области Иван Панков также обратился к присутствующим. Он поздравил сотрудников Росгвардии с юбилейной датой и пожелал им успехов в их труде на благо Отечества.

В конце мероприятия ветераны службы получили грамоты за особые заслуги, а также благодарности и ценные подарки.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказанную при восстановлении прав дольщиков в Подмосковье. До прихода команды губернатора в регионе было 117 тысяч человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

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