12 февраля 2024, 20:46

Сотрудники подмосковной Росгвардии отметили юбилей со дня образования двух подразделений

Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области отметили профессиональный праздник. Ровно 55 лет прошло со дня образования подразделений.

В актовом зале Главного управления Росгвардии по Московской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к особому событию.

Полковник полиции и заместитель начальника Главного управления Росгвардии Дмитрий Сурков выступил с приветственной речью. Он поблагодарил сотрудников за их преданную службу и отметил важность задач, которые они выполняют.

«Сегодня сотрудники подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы вносят существенный вклад в обеспечение общественного порядка и безопасность страны. Нам доверено решение сложных задач, требующих особого внимания и предельной ответственности», - указал Дмитрий Сурков.

Председатель общественной организации ветеранов войск правопорядка Московской области Иван Панков также обратился к присутствующим. Он поздравил сотрудников Росгвардии с юбилейной датой и пожелал им успехов в их труде на благо Отечества.

В конце мероприятия ветераны службы получили грамоты за особые заслуги, а также благодарности и ценные подарки.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказанную при восстановлении прав дольщиков в Подмосковье. До прихода команды губернатора в регионе было 117 тысяч человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

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Росгвардия
12 февраля 2024, 20:16
Встреча с жителями Катюшек по вопросам обслуживания и содержания домов прошла в Лобне
пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Заместитель главы городского округа Лобня Елена Лапшинова вместе с депутатами Дмитрием Красновым и Светланой Мерзликиной провела встречу с жителями микрорайона Катюшки. Главной темой диалога стало содержание домов, придомовых территорий и детских площадок микрорайона.

По мнению жителей, управляющая компания не активно реагирует на их запросы по обслуживанию домов. Елена Лапшинова передала полученную информацию компетентным службам. Жители получат обратную связь по факту выполнения их просьб.

«Жители дома четыре на Лобненском бульваре сообщили, что периодически происходят скачки электричества и подачи воды. А в пятом подъезде соседнего дома собирается плата за услуги консьержа, хотя он не работает уже очень давно», - рассказала Елена Андреевна в своем Telegram-канале.

Напомним, что каждый заместитель главы Лобни ответственен за определенные микрорайоны, в которых он осуществляет контроль за ситуацией. В микрорайоне Катюшки действует заместитель главы Елена Лапшинова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий.

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Благоустройство ЖКХ Лобня
12 февраля 2024, 19:16
«Вышли на положительный баланс». Воробьев — о привлечении медиков для работы в Подмосковье
Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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Порядка 26 тысяч врачей и 46 тысяч специалистов среднего медицинского персонала работают в Подмосковье на сегодняшний день. Для привлечения новых кадров в регионе действуют различные программы поддержки, одна из которых — бюджетная ипотека. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев во время еженедельного совещания с областным правительством и главами городских округов.

Воробьев сообщил, что в ближайшее время в регионе запустят ряд модернизированных объектов здравоохранения.

«Это постоянный процесс: какие-то поликлиники выходят из капремонта, какие-то мы строим, ремонтируем стационары, первую детскую областную больницу (Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля) запускаем 1 июня. Все это требует привлечения специалистов», - указал Воробьев.

Губернатор отдельно подчеркнул, что Московская область вышла на положительный баланс по медицинским кадрам в 2022–2023 годах.

«Мы вышли в 2022–2023 годах на положительный баланс. Плюс 200-250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», - добавил Андрей Воробьев.

На сегодняшний день самыми востребованными специалистами в Подмосковье являются участковые терапевты и педиатры, врачи скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, неврологи и другие. Кроме того, в регионе продолжается работа по привлечению новых кадров.

«К основным источникам привлечения кадров относятся в первую очередь другие регионы, в частности Тверь, Рязань, Саратов, где есть медицинские вузы. Второй наш большой ресурс - это привлечение врачей, которые закончили медицинские вузы, молодые специалисты», - рассказала первый заместитель правительства региона Светлана Стригункова.

Для привлечения и удержания специалистов в Московской области действует ряд мер соцподдержки. Например, уже девятый год реализуется программа «Социальная ипотека». Так, специалисты получают 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а в течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сам получатель соципотеки платит только проценты по кредиту.

Кроме того, врачам 38 специальностей в Подмосковье выдают землю под строительство дома, действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», «Приведи друга», доплаты молодым специалистам и отдельным категориям врачей, компенсация аренды жилья. Подробная информация об условиях работы медицинских специалистов в Московской области размещена на сайте.

В этом году в регионе запускается новая программа - «Бюджетная ипотека». Она предусматривает предоставление социальной выплаты на оплату первоначального взноса в размере 15% от расчетной стоимости приобретаемого жилья и установления льготной процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту, в размере меньше на 2% от действующей ставки ЦБ РФ. На 2024 год предусмотрено 20 сертификатов, и 20 медиков уже подали документы для участия в программе.

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Порядка 26 тысяч врачей и 46 тысяч специалистов среднего медицинского персонала работают в Подмосковье на сегодняшний день. Для привлечения новых кадров в регионе действуют различные программы поддержки, одна из которых - бюджетная ипотека. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев во время еженедельного совещания с областным правительством и главами городских округов.

Андрей Воробьев Врачи Ипотека
12 февраля 2024, 18:54
Тендер на оказание услуг по захоронению ТКО объявили в Подмосковье
Unsplash
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Тендер на оказание услуг по утилизации отходов очистки фильтрата полигонов захоронения ТКО методом обратного осмоса объявили в Подмосковье. Соответствующее размещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит бесперебойно оказывать услуги в течение всего срока действия контракта. Работы будут проводиться ежедневно 24 часа в сутки без выходных и праздничных дней.

Отмечается, что ежесуточный объем уничтожения концентрата фильтрата - от 90 до 150 кубометров в сутки. Подача заявок на участие в тендере завершится 19 февраля 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Полигоны Мусор
12 февраля 2024, 18:37
Более 200 спортсменов со всей России выступили на первенстве Ленинского округа по кекусинкай
Мария Амелина
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Открытое первенство по кекусинкай прошло в Ленинском округе. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов от шести до 11 лет.

«Мы всегда проводим первенство в первой половине года, когда все начинают только втягиваться в процесс. От нас всегда выступает ДЮСШОР „Олимп“. Мы каждый раз волнуемся только об одном - чтобы у девчонок и мальчишек не случилось травм в поединках, все-таки это контактный вид спорта», - отметила руководитель отдела по физической культуре и спорту Управления по делам молодежи, культуре и спорту Ленинского округа Ольга Перминова.

Сейчас кекусинкай в Ленинском округе занимаются около 300 человек. Всего же почти за 20 лет в округе воспитали 15 мастеров спорта России и двух мастеров спорта международного класса в данном направлении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», в котором недавно оборудовали новую лыжню. Новое место для катания уже оценили любители активного отдыха.

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Спортсмены

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