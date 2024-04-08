Сотрудники подмосковного противотуберкулезного диспансера рассказали детям об опасности заболевания
Медицинские работники Московской области провели ряд встреч с детьми. Во время мероприятий «Туберкулез. Защити себя и своих близких» подрастающему поколению рассказали про опасное заболевание.
Лекции также прошли в библиотеках Московского региона. В некоторых случаях маленькие участники мероприятия рисовали плакаты, которые теперь украшают стенд областного противотуберкулезного диспансера.
«Здоровье детей в руках взрослых. Пройдите вовремя медицинское обследование - защитите будущее поколение», - указал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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