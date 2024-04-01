01 апреля 2024, 19:21

Сотрудники подмосковного ГУСТ ответили на вопросы жителей в прямом эфире

ГУСТ МО
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Заместители руководителя Главного управления регионального государственного жилищного надзора провели онлайн-встречу с жителями Московской области. Большая часть вопросов касалась содержания многоквартирных домов и придомовых территорий.

По словам заместителя руководителя ГУСТ Московской области Никиты Анашкина, жители спрашивали о замене лампочек в подъездах, а также активно задавали и другие вопросы.

«Многие вопросы были связаны с нормами подачи горячей воды. Согласно нормативам, температура горячей воды должна быть от 60 до 75 градусов Цельсия. Если она не соответствует норме, жители могут обратиться по тем же каналам, как и в случае с заменой ламп, - рассказал Анашкин.

Специалисты подробно объяснили правила эксплуатации лифтового и вентиляционного оборудования, рассказали о системе «Безопасный регион» и запрете на парковку возле контейнерных площадок.

В ходе трансляции удалось решить некоторые вопросы, например, жительница Солнечногорска сообщила о плохой уборке тротуара возле дома № 6 на улице Советская, и уже на следующий день все замечания управляющая компания устранила.

Остальные вопросы и обращения передадут в соответствующие службы для принятия мер. Ответы на оставшиеся вопросы отправят жителям по электронной почте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Красногорск Солнечногорск Правила Работа
01 апреля 2024, 20:33
Подмосковные врачи приняли участие в V Всероссийском конгрессе «5П Детская медицина»
ники детства
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В Москве завершился V Всероссийский конгресс «5П Детская медицина». Около десяти тысяч медиков из 72 регионов России и 32 стран приняли участие в более чем 80 тематических мероприятиях.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, впервые в рамках конгресса состоялся Всероссийский форум «Орфей», на котором участники обсудили раннюю диагностику и подходы к терапии пациентов с наследственными заболеваниями и значимость неонатального скрининга.

Также впервые состоялась II Всероссийская олимпиада молодых врачей-педиатров ординаторов. В ней приняли участие 120 специалистов из 57 регионов страны.

По словам главного педиатра Подмосковья, директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, в рамках конференции состоялось девять специализированных симпозиумов и круглых столов.

«Конференция стала первым крупномасштабным специализированным форумом для молодых талантов в детской медицине, где академики и профессоры поделись своими знаниями и опытом с молодым поколением специалистов, а молодые ученые обменялись своими идеями и наблюдениями со старшими коллегами», - рассказала Одинаева.

Главным организатором конгресса выступил НИКИ детства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Ученые Медицина
01 апреля 2024, 20:13
Пассажиры в Подмосковье сэкономили более 165 миллионов рублей на проезд по карте «Тройка»
Минтранс Подмосковья
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Пассажиры Московской области сэкономили более 165 миллионов рублей по программе лояльности карты «Тройка». Жители и гости региона могут оплачивать проезд и экономить от 7% до 35% от стоимости поездок.

Как рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, за последний год среднее число поездок в день по «Тройке» увеличилось на 60%. Карту можно использовать для поездок в Москве, Московской области и других регионах.

«Запуск транспортной карты „Тройка“ в Подмосковье не только обеспечил удобный способ оплаты проезда в общественном транспорте Москвы и области, но и позволил экономить деньги на поездках благодаря системе лояльности, которая действует по транспортной карте», - рассказал заместитель председателя Правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В Московской области пассажиры могут оплатить проезд «Тройкой» на всех маршрутах городского транспорта, а также приобрести билеты в Москве на речные прогулки, в музеи, на канатную дорогу на Воробьевых горах и в Московский зоопарк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Рубль Карта «Тройка» Москва
01 апреля 2024, 19:58
Лучших сотрудников Московского областного онкодиспансера выбрали по итогам работы в 2023 году
Московский областной онкологический диспансер
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Лучших сотрудников Московского областного онкологического диспансера выбрали по итогам работы в 2023 году. Фотографии 24 специалистов разместили на доске почета на входе в консультативно-диагностический центр медицинского учреждения.

По словам главного врача Московского областного онкологического диспансера Владимира Асташова, доска почета - это один из методов поощрения специалистов.

«Пациенты, которые приходят к нам в онкодиспансер, сразу видят лучших сотрудников - это и врачебный, и сестринский составы, а также сотрудники администрации, которые прикладывают все свои усилия для того, чтобы улучшить как медицинское обслуживание пациентов, так и организацию их лечения», - рассказал Асташов.

Поощрять сотрудников за высокие результаты работы уже стало доброй традицией. Списки специалистов обновляются ежегодно. Всего в онкодиспансере работают 802 сотрудника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Работа
01 апреля 2024, 19:35
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 1 апреля оценили в пять баллов
Медиасток.рф
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Минтранс Подмосковья сообщил о пробках на дорогах 1 апреля. Загруженность трасс вечером в понедельник достигла пяти баллов.

Как рассказали в ведомстве, основные затруднения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе.

Также автомобильный затор образовался на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Водителей призвали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги ЦКАД

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